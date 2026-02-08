Amenazaron de muerte a un tenista argentino: "Hoy tenés que perder contra el chino"

Román Burruchaga fue amenazado con daños a él y a su familia si no perdía su partido. Las intimidaciones estarían vinculadas a apuestas deportivas ilegales.

El tenista argentino Román Burruchaga fue víctima de graves amenazas telefónicas en la previa de su partido ante el taiwanés Chun Hsin Tseng, correspondiente a la semifinal del Challenger 125 de Rosario. El episodio que encendió las alarmas sobre la influencia de las apuestas deportivas ilegales en el circuito profesional.

El jugador de 24 años recibió mensajes intimidatorios desde un número extranjero, con prefijo +44 —correspondiente al Reino Unido—, a través de la aplicación WhatsApp, mientras se dirigía desde el hotel al Jockey Club de Rosario. Todo ocurrió alrededor de las 17 del día previo al encuentro.

Entre los mensajes enviados al tenista se incluyeron amenazas explícitas como “andamos en Rosario y tenemos fotos de donde te ubicás ahora mismo”, “a tu papá cagado en plata y a tu mamá los tenemos ubicados” y “te prometo que no salís de Rosario”. Además le exigieron que se dejara perder el partido con la frase “hoy tenés que perder contra el chino”, en alusión a su rival nacido en Taiwán.

El contenido de los textos escaló en violencia, con referencias a armas de fuego —“tenemos fierros”—, amenazas directas contra su familia y la exigencia de que no ganara “ni un set”. Incluso, los agresores enviaron al jugador una imagen de una mano sosteniendo una pistola y cerraron uno de los mensajes con la advertencia: “no seas pelotudo, valorá tu vida y cerrá el culo”, pidiéndole que no diera aviso a las fuerzas de seguridad.

De acuerdo a la declaración posterior de Burruchaga ante la Justicia, los datos personales mencionados en los mensajes sobre sus familiares eran reales, lo que motivó un operativo de seguridad inmediato. Las autoridades dispusieron custodia permanente para el jugador, refuerzo de patrullajes en el perímetro del club, presencia policial en los laterales de la cancha y vigilancia durante las 24 horas.

Este episodio se suma a un antecedente reciente en el mismo torneo, cuando el español Nikolas Sánchez Izquierdo denunció haber recibido amenazas similares, incluyendo la dirección de su domicilio en España, lo que lo llevó a abandonar el país tras su eliminación en octavos de final. A diferencia de aquel caso, Burruchaga disputó su partido con normalidad, aunque bajo un fuerte dispositivo de seguridad. Pese a la presión y la preocupación por la integridad de su familia, el argentino mostró solidez deportiva y derrotó a Tseng por 6-3 y 6-3, clasificando a la final del certamen. El próximo compromiso de Burruchaga será este domingo 8 de febrero, desde las 18:30, cuando enfrente al campeón defensor Camilo Ugo Carabelli, en un torneo que quedó marcado por un grave episodio de amenazas que ya es investigado por la Justicia.