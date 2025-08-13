Pablo Migliore destrozó a Juan Román Riquelme: "Nadie tiene motivos para querer al dirigente"

El ex arquero Pablo Migliore liquidó al presidente de Boca Juniors, Juan Román Riquelme, con una fuerte historia de Instagram en la criticó los malos resultados del equipo. Además, sacó a la luz viejas disputas y broncas. "Mucha gente dejó de querer al ídolo futbolístico", lanzó.
El durísimo posteo de Pablo Migliore por el momento de Boca:
image
La historia de Pablo Migliore contra Riquelme
A través de las redes sociales, Migliore cargó contra el presidente del Xeneize: “No gritaste el gol de Carlos Tevez contra Gimnasia que significó arrebatarle el campeonato a River en los últimos 10 minutos… fue el mismo día que no bajaste saludar a Diego (Maradona) y ahora festejaste un empate con gusto a poco para Boca, pero un alivio para los tuyos…”.
El ex jugador explicó que, para el ámbito futbolístico, el conjunto de La Ribera está por encima de cualquier individualidad, tanto de talento futbolístico, como de carácter dirigencial. Pero, Migliore sostuvo que Riquelme nunca lo mencionó, por eso percibió que su silencio sobre esta cuestión resalta la arrogancia que demuestra el mandatario, quien prometió que sería un año divertido.
En el cierre de su descargo, el ex futbolista cerró con una dura reflexión que involucró a Juan Román Riquelme en su etapa como jugador: “mucha gente dejó de querer al ídolo futbolístico… nadie tiene motivos para querer al dirigente…”, cerró.
Lo que deja la pelea Migliore - Juan Román Riquelme:
La reflexión que realizó un futbolista que compartió plantel con el actual presidente dejó en claro que los conflictos internos son fuertes, y que sirven para empeorar la situación del club.
Un equipo con una historia trascendental que quedó marcada por las 6 Copas Libertadores y las 3 Copas Intercontinentales, se encuentra en un presente catastrófico: sin ganar ningún título importante, sin refuerzos de jerarquía y sin competir en certámenes internacionales (Libertadores y Sudamericana).
Con este sorprendente ritmo, en donde lo más destacado son las malas actuaciones y los extraños elogios de los dirigentes, Boca camina por la cornisa y corre riesgo de repetir un segundo año sin disputar ninguna competición de categoría. Una baja posición en el Torneo Clausura sería lo único que restaría para cerrar un año catastrófico.