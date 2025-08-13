13 de agosto de 2025 - 18:28

Pablo Migliore destrozó a Juan Román Riquelme: "Nadie tiene motivos para querer al dirigente"

El exarquero de Boca Pablo Migliore fustigó al presidente Juan Román Riquelme por gritar el gol del empate ante Racing, y su mala gestión en el fútbol.

Pablo Migliore criticó a Juan Román Riquelme

Pablo Migliore criticó a Juan Román Riquelme

Foto:

Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

El ex arquero Pablo Migliore liquidó al presidente de Boca Juniors, Juan Román Riquelme, con una fuerte historia de Instagram en la criticó los malos resultados del equipo. Además, sacó a la luz viejas disputas y broncas. "Mucha gente dejó de querer al ídolo futbolístico", lanzó.

Leé además

Godoy Cruz juega por Copa Sudamericana

Godoy Cruz y una cita con la historia ante Atlético Mineiro: a que hora y por dónde verlo

Por Redacción Deportes
Alejandro Donatti y los motivos de su salida del fútbol

Jugó en Racing, San Lorenzo y el exterior, y reconoció tener depresión: "Veo fútbol y me hace mal"

Por Redacción Deportes

El durísimo posteo de Pablo Migliore por el momento de Boca:

image
La historia de Pablo Migliore contra Riquelme

La historia de Pablo Migliore contra Riquelme

A través de las redes sociales, Migliore cargó contra el presidente del Xeneize: “No gritaste el gol de Carlos Tevez contra Gimnasia que significó arrebatarle el campeonato a River en los últimos 10 minutos… fue el mismo día que no bajaste saludar a Diego (Maradona) y ahora festejaste un empate con gusto a poco para Boca, pero un alivio para los tuyos…”.

El ex jugador explicó que, para el ámbito futbolístico, el conjunto de La Ribera está por encima de cualquier individualidad, tanto de talento futbolístico, como de carácter dirigencial. Pero, Migliore sostuvo que Riquelme nunca lo mencionó, por eso percibió que su silencio sobre esta cuestión resalta la arrogancia que demuestra el mandatario, quien prometió que sería un año divertido.

En el cierre de su descargo, el ex futbolista cerró con una dura reflexión que involucró a Juan Román Riquelme en su etapa como jugador: “mucha gente dejó de querer al ídolo futbolístico… nadie tiene motivos para querer al dirigente…”, cerró.

Lo que deja la pelea Migliore - Juan Román Riquelme:

boca huracan

La reflexión que realizó un futbolista que compartió plantel con el actual presidente dejó en claro que los conflictos internos son fuertes, y que sirven para empeorar la situación del club.

Un equipo con una historia trascendental que quedó marcada por las 6 Copas Libertadores y las 3 Copas Intercontinentales, se encuentra en un presente catastrófico: sin ganar ningún título importante, sin refuerzos de jerarquía y sin competir en certámenes internacionales (Libertadores y Sudamericana).

Con este sorprendente ritmo, en donde lo más destacado son las malas actuaciones y los extraños elogios de los dirigentes, Boca camina por la cornisa y corre riesgo de repetir un segundo año sin disputar ninguna competición de categoría. Una baja posición en el Torneo Clausura sería lo único que restaría para cerrar un año catastrófico.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El defensor central, el cordobés Imanol González, llegó a la quinta amarilla y deberá cumplir una fecha de suspensión. 

Primera Nacional: Gimnasia sufre bajas clave para recibir a Almirante Brown en el Legrotaglie

Por Sergio Faria
La Fórmula 1 planea cambios en las Sprint

Atento Franco Colapinto: la Fórmula 1 planea un cambio radical para las carreras Sprint

Por Redacción Deportes
Daniel Ricciardo, su vida lejos de la Fórmula 1. Foto: @danielricciardo

Historias de F1: Daniel Ricciardo y el misterio de su vida después del volante

Por Nicolás Salas
Polémica por un video de un juvenil de San Lorenzo

El desayuno que desató la bronca: polémica en San Lorenzo por un video de TikTok de un juvenil

Por Redacción Deportes