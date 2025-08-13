Pablo Migliore destrozó a Juan Román Riquelme: "Nadie tiene motivos para querer al dirigente"

El exarquero de Boca Pablo Migliore fustigó al presidente Juan Román Riquelme por gritar el gol del empate ante Racing, y su mala gestión en el fútbol.

El ex arquero Pablo Migliore liquidó al presidente de Boca Juniors, Juan Román Riquelme, con una fuerte historia de Instagram en la criticó los malos resultados del equipo. Además, sacó a la luz viejas disputas y broncas. "Mucha gente dejó de querer al ídolo futbolístico", lanzó.

El durísimo posteo de Pablo Migliore por el momento de Boca: A través de las redes sociales, Migliore cargó contra el presidente del Xeneize: "No gritaste el gol de Carlos Tevez contra Gimnasia que significó arrebatarle el campeonato a River en los últimos 10 minutos… fue el mismo día que no bajaste saludar a Diego (Maradona) y ahora festejaste un empate con gusto a poco para Boca, pero un alivio para los tuyos…".

El ex jugador explicó que, para el ámbito futbolístico, el conjunto de La Ribera está por encima de cualquier individualidad, tanto de talento futbolístico, como de carácter dirigencial. Pero, Migliore sostuvo que Riquelme nunca lo mencionó, por eso percibió que su silencio sobre esta cuestión resalta la arrogancia que demuestra el mandatario, quien prometió que sería un año divertido.

En el cierre de su descargo, el ex futbolista cerró con una dura reflexión que involucró a Juan Román Riquelme en su etapa como jugador: “mucha gente dejó de querer al ídolo futbolístico… nadie tiene motivos para querer al dirigente…”, cerró.

Lo que deja la pelea Migliore - Juan Román Riquelme: boca huracan La reflexión que realizó un futbolista que compartió plantel con el actual presidente dejó en claro que los conflictos internos son fuertes, y que sirven para empeorar la situación del club.