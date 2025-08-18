San Lorenzo es una obra de terror: ahora, enfrenta un pedido de quiebra por una deuda millonaria

El presente de San Lorenzo es más que alarmante. A los problemas institucionales se sumó un revés económico que pone al club contra las cuerdas: enfrenta un pedido de quiebra por una deuda millonaria.

De acuerdo a la información publicada por la agencia Noticias Argentinas, la Sala C de la Cámara Comercial revocó un fallo anterior y ordenó intimar al club a pagar una deuda de 5,3 millones de dólares al fondo suizo AIS Investment Fund SCA Sicav Raif.

El plazo para cumplir con este compromiso es de apenas cinco días hábiles: si no cumple, la Justicia avanzará con la declaración de quiebra .

La notificación llegó este lunes 18 de agosto y sacudió a la dirigencia azulgrana, que ahora enfrenta la cuenta regresiva más dramática de su historia reciente.

Embed #ALERTA | PIDEN LA QUIEBRA DE SAN LORENZO



La Sala C de la Cámara Comercial revocó la Sentencia de 1ra instancia que rechazaba el pedido de quiebra e intiman a que se comunique la medida.



Una vez que el Juez notifica al club que la quiebra será decretada, tienen 5… pic.twitter.com/yRlWD8ZJo6 — doble amarilla (@okdobleamarilla) August 18, 2025

El expediente 148/2025 marca un antes y un después para la economía del club de Boedo, que ya venía golpeado por graves problemas financieros y múltiples inhibiciones en los últimos mercados de pases.

Qué dice el fallo y cuáles son las posibles consecuencias para San Lorenzo

El fallo de la Cámara es contundente: si el club no acredita el pago antes del viernes, la medida se ejecutará y San Lorenzo entrará en un proceso judicial con consecuencias imprevisibles para su patrimonio y su vida institucional. Aunque la dirigencia anunció que apelará la decisión, el margen de maniobra es mínimo.

Según especialistas, una declaración de quiebra no solo pondría en jaque el control administrativo de la institución, sino que también podría dejarla afuera de las competencias oficiales, con sanciones deportivas y la pérdida de activos esenciales.

La situación se suma a una larga lista de compromisos financieros insatisfechos que arrastra el club en los últimos años. El futuro inmediato depende de una sola variable: conseguir o no los más de cinco millones de dólares reclamados por el acreedor suizo en cuestión de días.