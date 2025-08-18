18 de agosto de 2025 - 21:46

San Lorenzo es una obra de terror: ahora, enfrenta un pedido de quiebra por una deuda millonaria

La dirigencia de San Lorenzo busca desesperadamente fondos para saldar un pago pendiente que supera los cinco millones de dólares. No tiene paz.

El dramático momento que atraviesa San Lorenzo: enfrenta un pedido de quiebra por una deuda millonaria.&nbsp;

Foto:

GENTILEZA.
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Marcelo Moretti, presidente en licencia del club de fútbol San Lorenzo

Crisis en San Lorenzo: Moretti fue con un escribano a la sede del club y Lopardo quiere renunciar

Por Redacción Deportes
San Lorenzo habló del video viral 

Se conoció el descargo de San Lorenzo tras las repercusión del video de TikTok de un juvenil

Por Redacción Deportes

La notificación llegó este lunes 18 de agosto y sacudió a la dirigencia azulgrana, que ahora enfrenta la cuenta regresiva más dramática de su historia reciente.

El expediente 148/2025 marca un antes y un después para la economía del club de Boedo, que ya venía golpeado por graves problemas financieros y múltiples inhibiciones en los últimos mercados de pases.

Qué dice el fallo y cuáles son las posibles consecuencias para San Lorenzo

El fallo de la Cámara es contundente: si el club no acredita el pago antes del viernes, la medida se ejecutará y San Lorenzo entrará en un proceso judicial con consecuencias imprevisibles para su patrimonio y su vida institucional. Aunque la dirigencia anunció que apelará la decisión, el margen de maniobra es mínimo.

Según especialistas, una declaración de quiebra no solo pondría en jaque el control administrativo de la institución, sino que también podría dejarla afuera de las competencias oficiales, con sanciones deportivas y la pérdida de activos esenciales.

La situación se suma a una larga lista de compromisos financieros insatisfechos que arrastra el club en los últimos años. El futuro inmediato depende de una sola variable: conseguir o no los más de cinco millones de dólares reclamados por el acreedor suizo en cuestión de días.

