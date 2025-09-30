30 de septiembre de 2025 - 12:06

Argentina y España avanzan hacia la Finalissima tras encuentro en Buenos Aires

Una reunión entre dirigentes argentinos y españoles marcó un avance para la Finalissima 2025, que enfrentará a los campeones de la Copa América y la Eurocopa.

Claudio Tapia y Rafael Louzán se reunieron en la concreción de la Finalissima 2025.

Por Cristian Reta

En una jornada de diálogo y coordinación, el presidente de la AFA, Claudio Tapia, recibió a su par de la Real Federación Española, Rafael Louzán, para avanzar en los preparativos de la Finalissima 2025. Este almuerzo realizado en Argentina tuvo como eje central asegurar que el partido pueda disputarse en la segunda quincena de marzo.

Por Cristian Reta
Lo cierto es que, hasta el momento, el único condicionante parece ser la clasificación directa de España en la Eliminatoria europea rumbo al Mundial 2026, que esperan se concrete antes de la ventana de marzo.

El encuentro permitió intercambiar detalles logísticos sobre sedes, transmisión y coordinación con UEFA y CONMEBOL. La reunión también sirvió para acercar posiciones respecto al Mundial 2030, en el que ambos países participarán como anfitriones con responsabilidades compartidas.

Calendario y condicionantes para la concreción de la Finalissima

Aunque la intención es disputar la Finalissima en marzo, la confirmación depende de la posición de España en su grupo de Eliminatorias. Si logra el primer puesto y evita los playoffs, la fecha será viable. De lo contrario, se evaluará una postergación posterior a la Copa del Mundo.

Los seleccionadores, Lionel Scaloni y Luis de la Fuente, participaron de manera indirecta a través de informes técnicos y manifestaron reservas sobre disputar un encuentro exigente tan cerca del inicio de la Copa del Mundo, destacando la necesidad de preservar al plantel mientras se mantiene la relevancia del partido. Además, de lo que implica el shock desmoralizante de perder una final tan cerca de la máxima cita futbolística.

La Conmebol dio detalles del encuentro intercontinental que se creía difícil de realizar por el calendario de la FIFA.

Con el encuentro de Buenos Aires como antecedente, ambas federaciones continuarán negociando los detalles finos, desde la logística de transporte hasta la coordinación de derechos de transmisión y seguridad. La expectativa es que, en los próximos días, se pueda confirmar la sede definitiva y oficializar la fecha, consolidando un enfrentamiento que enfrentará al campeón de América con el campeón europeo en un partido que promete repercusión internacional.

