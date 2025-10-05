5 de octubre de 2025 - 11:58

McLaren se coronó campeón en constructores: así queda el Mundial de Pilotos de la Fórmula 1

Tras el GP de Singapur, McLaren se proclamó campeón por segundo año consecutivo en constructores, algo que no conseguía desde 1991.

EFE/EPA/FAZRY

EFE/EPA/FAZRY

Foto:

EFE/EPA/FAZRY
Por Cristian Reta

Pese a la victoria de George Russell, McLaren consiguió su segundo campeonato consecutivo de constructores de la Fórmula 1 en el Marina Bay Street Circuit después de que Lando Norris y Oscar Piastri terminaran el Gran Premio de Singapur en tercera y cuarta posición, respectivamente.

Leé además

La Finalissima entre la Selección Argentina y España sigue sin sede confirmada

Chau Finalissima: la Selección Argentina perdió una sede clave para el duelo con España

Por Cristian Reta
Franco Colapinto, piloto de Alpine. Foto: EFE/EPA/TOM WHITE

Franco Colapinto aseguró que tiene "una estrategia un poco loca"

Por Nicolás Salas

Sus 27 puntos fueron más del doble de los 13 que el equipo con base en Woking necesitaba para llevarse la corona en este 2025, en lo que fue la primera vez que la escudería papaya obtenía títulos consecutivos desde 1991, poniendo fin a una espera de 34 años.

1bb4b134c519c846978cbb5add107ff9653275ac
El director ejecutivo de McLaren, Zak Brown, celebra en el escenario despu&eacute;s de que el equipo McLaren ganara el Campeonato de Constructores. FOTO: EFE/EPA/FAZRY ISMAIL

El director ejecutivo de McLaren, Zak Brown, celebra en el escenario después de que el equipo McLaren ganara el Campeonato de Constructores. FOTO: EFE/EPA/FAZRY ISMAIL

En la clasificación del campeonato de pilotos, el salto de Norris del quinto lugar en la parrilla a la tercera posición en la bandera a cuadros ayudó a reducir la ventaja con su compañero de equipo Piastri a 22 puntos, a falta de seis carreras, incluidos tres sprints.

El Campeonato de Pilotos de la Fórmula 1

POSICIÓN PILOTOS ESCUDERÍA PUNTOS
1 Oscar Piastri McLaren 336 PUNTOS
2 Lando Norris McLaren 314 PUNTOS
3 Max Verstappen Red Bull 273 PUNTOS
4 George Russell Mercedes 237 PUNTOS
5 Charles Leclerc Ferrari 173 PUNTOS
6 Lewis Hamilton Ferrari 127 PUNTOS
7 Kimi Antonelli Mercedes 88 PUNTOS
8 Alex Albon Williams 70 PUNTOS
9 Isack Hadjar Racing Bulls 39 PUNTOS
10 Nico Hulkenberg Sauber 37 PUNTOS
11 Fernando Alonso Aston Martin 34 PUNTOS
12 Carlos Sainz Williams 32 PUNTOS
13 Lance Stroll Aston Martin 32 PUNTOS
14 Liam Lawson Racing Bulls 30 PUNTOS
15 Esteban Ocon Haas 28 PUNTOS
16 Pierre Gasly Alpine 20 PUNTOS
17 Yuki Tsunoda Red Bull 20 PUNTOS
18 Gabriel Bortoleto Sauber 18 PUNTOS
19 Oliver Bearman Haas 18 PUNTOS
20 Franco Colapinto Alpine 0 PUNTOS
21 Jack Doohan Alpine 0 PUNTOS

Con Mclaren campeón, así está el Campeonato de Constructores de la Fórmula 1

POSICIÓN ESCUDERÍA PUNTOS
1 MCLAREN 650 PUNTOS
2 MERCEDES 325 PUNTOS
3 FERRARI 300 PUNTOS
4 RED BULL 290 PUNTOS
5 WILLIAMS 102 PUNTOS
6 RACING BULLS 72 PUNTOS
7 ASTON MARTIN 66 PUNTOS
8 SAUBER 55 PUNTOS
9 HAAS 46 PUNTOS
10 ALPINE 20 PUNTOS
LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Franco Colapinto tuvo una gran largada en el GP de Singapur

Estrategia loca y tres posiciones ganadas: la largada de Franco Colapinto en Singapur

Por Cristian Reta
Franco Colapinto, piloto de Alpine

La bronca de Franco Colapinto tras el GP de Singapur: "Un desastre"

Por Cristian Reta
George Russell se quedó con el Gran Premio de Singapur de la Fórmula 1. FOTO: EFE/EPA/TOM WHITE

George Russell se quedó con el GP de Singapur y Franco Colapinto pagó caro la "estrategia loca" de Alpine

Por Nicolás Salas
Inolvidable. Reveco es uno de los mejores boxeadores argentinos del siglo XXI y una de las glorias del pugilismo mendocino.

"Cotón" Reveco, el pibe que tocó la gloria sin despegar los pies del suelo

Por Sergio Faria