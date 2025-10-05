McLaren se coronó campeón en constructores: así queda el Mundial de Pilotos de la Fórmula 1

Tras el GP de Singapur, McLaren se proclamó campeón por segundo año consecutivo en constructores, algo que no conseguía desde 1991.

Pese a la victoria de George Russell, McLaren consiguió su segundo campeonato consecutivo de constructores de la Fórmula 1 en el Marina Bay Street Circuit después de que Lando Norris y Oscar Piastri terminaran el Gran Premio de Singapur en tercera y cuarta posición, respectivamente.

Sus 27 puntos fueron más del doble de los 13 que el equipo con base en Woking necesitaba para llevarse la corona en este 2025, en lo que fue la primera vez que la escudería papaya obtenía títulos consecutivos desde 1991, poniendo fin a una espera de 34 años.

1bb4b134c519c846978cbb5add107ff9653275ac El director ejecutivo de McLaren, Zak Brown, celebra en el escenario después de que el equipo McLaren ganara el Campeonato de Constructores. FOTO: EFE/EPA/FAZRY ISMAIL EFE/EPA/FAZRY ISMAIL En la clasificación del campeonato de pilotos, el salto de Norris del quinto lugar en la parrilla a la tercera posición en la bandera a cuadros ayudó a reducir la ventaja con su compañero de equipo Piastri a 22 puntos, a falta de seis carreras, incluidos tres sprints.