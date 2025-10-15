Franco Colapinto y Alpine se unen para visibilizar una rara enfermedad

Franco Colapinto se prepara para afrontar el Gran Premio de EEUU en el Circuito de las Américas de Austin, Texas. Allí, el argentino espera conseguir los puntos que le fueron esquivos durante esta temporada, en una pista donde el año pasado logró una unidad al terminar décimo con Williams.
Lo cierto es que el monoplaza rosado presentará una importante modificación, la cual está relacionada con los sponsors del equipo francés y con la concientización de una extraña enfermedad.
Qué es la Enfermedad de Batten y qué busca lograr Alpine
El equipo BWT Alpine de Fórmula 1 se sumará a una causa que tiene como objetivo visibilizar una problemática poco conocida: la enfermedad de Batten infantil tardía. Por esa razón, durante el Gran Premio de Estados Unidos, el Alpine A525 llevará en su morro el logo de la Fundación Pink Sky de Helen.
La misma es una organización benéfica que busca concientizar y recaudar fondos para combatir este extraño trastorno genético. Por otra parte, el auto lucirá la imagen de un lobo ártico, símbolo de la lucha y la esperanza para las familias afectadas por la enfermedad de Batten.
Según Children Hospital, se trata de un trastorno genético muy poco frecuente que afecta el cerebro y el sistema nervioso. Los síntomas a veces comienzan en la infancia y, en ocasiones, puede comenzar en la edad adulta. En las personas que padecen la enfermedad de Batten, la función del sistema nervioso se deteriora progresivamente, lo que provoca una amplia variedad de problemas neurológicos, como pérdida de visión y convulsiones .
El logotipo de la asociación aparecerá en la A525
La esperanza de vida de un niño que nace con la enfermedad de Batten puede variar según la forma de la enfermedad y la edad de aparición. Tan solo en los Estados Unidos, la misma afecta a entre 2 y 4 de cada 100.000 niños. Actualmente no existe cura.
En cuanto a la Fundación Helen’s Pink Sky, la misma nació en abril de este año, inspirada en la historia de Helen Born, una niña de cuatro años que enfrenta esta dura realidad. Desde su creación, el organismo ya destinó casi un millón de dólares a investigaciones pioneras y brinda apoyo directo a las familias que atraviesan este difícil camino.
Cuándo y a qué hora corre Franco Colapinto
Viernes 17 de octubre
- Prácticas Libres 1: 14:30 a 15:30
- Clasificación Sprint: 18:30 a 19:15
Sábado 18 de octubre
- Carrera Sprint: 14:00 a 14:30
- Clasificación (para el GP): 18:00 a 19:00
Domingo 19 de octubre