Franco Colapinto y Alpine se unen para visibilizar una rara enfermedad

El A525 que conduce el piloto argentino lucirá el logo de la Fundación Pink Sky para concientizar sobre una trastorno genético infantil poco frecuente.

Franco Colapinto se prepara para afrontar el Gran Premio de EEUU en el Circuito de las Américas de Austin, Texas. Allí, el argentino espera conseguir los puntos que le fueron esquivos durante esta temporada, en una pista donde el año pasado logró una unidad al terminar décimo con Williams.

Lo cierto es que el monoplaza rosado presentará una importante modificación, la cual está relacionada con los sponsors del equipo francés y con la concientización de una extraña enfermedad.

El logotipo de la organización benéfica se exhibirá en la A525 para concienciar sobre la enfermedad de "Batten" infantil tardía: degeneración neurológica rápida, epilepsia, pérdida de visión y muerte prematura. pic.twitter.com/bfb2N1JDkF — Alpine Club (@alpineclub_esp) October 14, 2025 Qué es la Enfermedad de Batten y qué busca lograr Alpine El equipo BWT Alpine de Fórmula 1 se sumará a una causa que tiene como objetivo visibilizar una problemática poco conocida: la enfermedad de Batten infantil tardía. Por esa razón, durante el Gran Premio de Estados Unidos, el Alpine A525 llevará en su morro el logo de la Fundación Pink Sky de Helen.

La misma es una organización benéfica que busca concientizar y recaudar fondos para combatir este extraño trastorno genético. Por otra parte, el auto lucirá la imagen de un lobo ártico, símbolo de la lucha y la esperanza para las familias afectadas por la enfermedad de Batten.

Según Children Hospital, se trata de un trastorno genético muy poco frecuente que afecta el cerebro y el sistema nervioso. Los síntomas a veces comienzan en la infancia y, en ocasiones, puede comenzar en la edad adulta. En las personas que padecen la enfermedad de Batten, la función del sistema nervioso se deteriora progresivamente, lo que provoca una amplia variedad de problemas neurológicos, como pérdida de visión y convulsiones .