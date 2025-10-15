El Mundial 2026 ya toma forma: quiénes están dentro, cuántos cupos restan y qué queda por definirse

El Mundial 2026 será el más extenso y diverso de todos los tiempos. Por primera vez en la historia, 48 selecciones competirán en la cita que se desarrollará de manera conjunta en Estados Unidos, México y Canadá , entre el 11 de junio y el 19 de julio de 2026 .

Eliminatorias rumbo al Mundial 2026: Mateo Retegui la rompió y salva a Italia de la crisis

Se conocieron las 3 dudas de Scaloni para confeccionar la lista de 26 jugadores del Mundial 2026

Lo cierto es que, en esta ventana de octubre, diez países se sumaron a los 18 previamente clasificados y hubo grandes sorpresas y varias decepciones.

Con 28 plazas ocupadas, restan 20 cupos por definir . En algunas confederaciones ya terminaron las eliminatorias; en otras aún hay caminos abiertos.

Si bien, el plazo límite para decidir todos los clasificados es el 18 de noviembre de 2025 . Pero entre el 23 y el 31 de marzo de 2026 se disputarán los repechajes , juegos decisivos que cerrarán los últimos puestos al Mundial. Así, se espera que hasta la primavera del hemisferio norte (marzo) el mapa definitivo de participantes siga moviéndose.

En ese sentido, además de los ganadores del repechaje, solo restan por definirse los países europeos y de la CONCACAF .

La fecha FIFA de octubre tendrá nuevas selecciones clasificadas al Mundial 2026 La fecha FIFA de octubre tendrá nuevas selecciones clasificadas al Mundial 2026

El Mundial 2026 con formato inédito

El torneo que organizarán conjuntamente Estados Unidos, México y Canadá marcará un antes y un después. La FIFA dispuso una fase de grupos compuesta por 12 zonas de cuatro equipos, de las cuales los dos mejores avanzarán a los dieciseisavos de final. De esta manera, se pasará de los 64 partidos que tuvo Qatar 2022 a un total de 104 encuentros, en lo que será la competencia más extensa en la historia de la Copa del Mundo.

El incremento en el número de selecciones busca ampliar la representación global y ofrecer más oportunidades a países emergentes, que por primera vez podrán acceder con mayor frecuencia a la máxima cita del fútbol internacional.