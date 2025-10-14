Neymar comienza su operativo retorno a la Selección de Brasil

El astro está dispuesto a grandes cambios con tal de regresar a la Selección de Brasil y jugar el Mundial 2026.

Los últimos años de Neymar no han sido los mejores de su carrera, y de a poco su brillo parece haberse apagado. Desde su fallido paso por Arabia Saudita hasta el tristre presente en el Santos, el crack retrocedió varios casilleros y hoy ni siquiera integra las convocatorias de la Selección de Brasil. Por eso, el futbolista planea cambios.

El plan de Neymar para jugar la Copa del Mundo: El golazo de Neymar para la victoria del Santos El golazo de Neymar para la victoria del Santos En primer término, el atacante cambió parte de su rutina de trabajo apuntando a una recuperación óptima de las molestias musculares y lesiones que lo han complicado en los últimos años. Incluso hubo una notoria mejoría en su peso, recuperando esa figura esbelta digna de otros tiempos.

Sin embargo, el paso más importante en el plan de Neymar Junior es el de afrontar un fuerte desafío futbolístico. Así, podría darse la salida de un Santos de andar complicado en Brasil, para tratar de lograr un retorno al fútbol de Europa. Según trascendió, el jugador ya habría sido ofrecido al Nápoli y al Inter de Milán.

Lo cierto es que al astro no le queda demasiado tiempo para revertir su flojo rendimiento y regresar a la selección. Ya transcurrieron 23 partidos sin su presencia en el cuadro nacional, y por delante sólo tiene algunos amistosos y un par de meses. La tarea parece complicada, pero el brasileño nos acostumbró a salir con una gambeta de cada desafío. ¿Podrá esta vez?

Ancelotti habló de la chance de convocar a Neymar: image.png Carlo Ancelotti, entrenador italiano de la Selección de Brasil Gentileza Carlo Ancelotti, entrenador de la Selección de Brasil, no le cerró la puerta al regreso de Neymar en un futuro cercano. En declaraciones ante la prensa en el marco de la fecha FIFA, respondió: “Cuando está en buenas condiciones físicas, tiene calidad para jugar no sólo en Brasil, sino en cualquier equipo del mundo por su talento”.