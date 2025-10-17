17 de octubre de 2025 - 17:05

Lando Norris dominó la práctica libre en Fórmula 1 y Franco Colapinto finalizó decimosexto

El piloto nacional tuvo una performance normal; y desde las 18.30 se correrá la carrera sprint en el GP de Fórmula 1 de Estados Unidos

Lando Norris y Max Verstappen

Foto:

Internet
Franco Colapinto, piloto de Alpine

Foto:

Los Andes | Gonzalo Tapia
Por Gonzalo Tapia

El británico Lando Norris (McLaren) se quedó con el mejor tiempo en la única práctica libre del Gran Premio de Fórmula 1 de Estados Unidos que se disputa en la ciudad de Austín en el Estado de Texas en Estados Unidos, que se disputa en el Circuito de las Américas, mientras que Franco Colapinto terminó decimosexto.

Leé además

El Gran Premio de los Estados Unidos de la Fórmula 1

Cómo es el Circuito de las Américas de la Fórmula 1 y así fue la mejor vuelta de Franco Colapinto

Por Cristian Reta
Franco Colapinto fue comparado con Mick Schumacher

Ralf Schumacher defendió a su sobrino y dijo que Colapinto está entre los pilotos "claramente peores"

Por Cristian Reta

Con una vuelta de 1:33.294, el británico marcó el ritmo en Austin, por detrás quedó Nico Hülkenberg (Sauber) por 255 milésimas. El tercer mejor registro fue para Oscar Piastri, completando un gran inicio de jornada para la escudería McLaren.

ensayo
Fórmula 1. Resultados finales de la carrera de ensayo en el circuito de Las Américas

La sesión tuvo múltiples cambios en los primeros lugares -por momentos lideró el británico de Ferrari, Lewis Hamilton y el neerlandés de Red Bull, Max Verstappen- y una bandera roja provocada por Lance Stroll (Aston Martin) tras desprenderse una pieza trasera de su monoplaza.

Con la pista nuevamente en condiciones, los equipos aprovecharon los últimos minutos para probar con neumáticos blandos y ajustar sus configuraciones de cara a la clasificación sprint, que se realizará a las 18.30 (hora argentina).

trioxtx
Los tres más rápidos en Texas

Por el lado de Colapinto, cerró su mejor vuelta en 1:34.653, quedando decimosexto, apenas doce centésimas por delante de su compañero en Alpine, Pierre Gasly, que terminó decimoséptimo.

Con el cierre de la práctica libre, la actividad continuará este viernes con la clasificación para la carrera sprint a las 18.30. El sábado, se realizará la sprint a las 14 y la clasificación a las 18. Por otro lado, la carrera del Gran Premio de Estados Unidos se realizará el domingo a las 16.

