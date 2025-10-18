18 de octubre de 2025 - 14:04

La pole fue para Max Verstappen, segundo quedó Lando Norris y tercero saldrá Charles Leclerc

El corredor de autos bonaerense entró en la Q 2 con una buena vuelta, pero no logró meterse entre los mejores diez pilotos y saldrá en el puesto 15°

Fórmula 1. Franco Colapinto piloto nacional

Fórmula 1. Franco Colapinto piloto nacional

Foto:

Internet
Los Andes | Gonzalo Tapia
Por Gonzalo Tapia

Max Verstappen sigue dominando en el Gran Premio de los Estados Unidos y, tras ganar la Sprint, se quedó con la pole de cara a la carrera principal del domingo en COTA. El neerlandés de Red Bull registró su mejor vuelta en 1:32.510. Por su parte, Franco Colapinto largará 15°.

Leé además

Fórmula 1. La figura de Max Verstappen se está agigantada en cada fecha que pasa

Max Verstappen fue un toro rojo y se llevó la pole en Austin

Por Gonzalo Tapia
Lando Norris y Max Verstappen

Lando Norris dominó la práctica libre en Fórmula 1 y Franco Colapinto finalizó decimosexto

Por Gonzalo Tapia

Lando Norris (McLaren) partirá en la segunda posición, mientras que Charles Leclerc (Ferrari) saldrá tercero. Oscar Piastri (McLaren), líder del Campeonato de laFórmula 1, quedó sexto.

Colapinto logró meterse en la Q2 después de registrar un tiempo de 1:34.039 en la Q1. El argentino se metió en el límite después de que le anularan el giro a Alex Albon (Williams) por límites de pista. Ya en la segunda tanda, el pilarense abortó dos vueltas rápidas por tener problemas para dominar a su Alpine, algo que también le sucedió a Pierre Gasly.

En su única vuelta marcada, el francés terminó por delante del argentino por una diferencia de 0.393. No obstante,Gasly largará 14° y Colapinto (1:34.044), 15°. Por su parte, Isack Hadjar destrozó su Racing Bulls en el inicio de la Q1 al perder el control en las "S" (curvas 3 a 6).

La carrera principal del Gran Premio de los Estados Unidos de la Fórmula 1 se llevará a cabo el domingo desde las 16:00 (hora argentina). La competición en el Circuito de las Américas (COTA) contará con un total de 56 vueltas.

Live Blog Post

¡Fin para la carrera de clasificación!

Max Verstappen se quedó con la pole del GP de los Estados Unidos con un tiempo de 1:32.510. Lando Norris largará segundo y Charles Leclerc tercero.

Live Blog Post

¡¿Se le acabó la nafta?!

Max Verstappen no llegó a abrir su última vuelta y los McLaren tienen una oportunidad de oro.

Live Blog Post

Charles Leclerc y Lewis Hamilton, ambos de Ferrari, serán los primeros en abrir vuelta rápida. Max Verstappen será el último.

Live Blog Post

Los pilotos vuelven a la pista para realizar un último intento en la Q3.

Live Blog Post

¡Punta monegasca!

Charles Leclerc perdió el control de su Ferrari y realizó un trompo en la última curva. Por su parte, Lewis Hamilton bloqueó en la primera y dejó varias décimas.

Live Blog Post

Luego de que la mayoría completara su primer intento, Max Verstappen lidera por delante de Lando Norris con un tiempo de 1:32.510. Vale destacar que no todos usaron neumáticos nuevos.

Live Blog Post

¡Arranca la Q 3!

Ya sin los Alpine en la pista, comienza la Q3 en el Circuito de las Américas, en Austin, Texas, sede del Gran Premio de las Américas.

Live Blog Post

¡Final para la Q 2!

Max Verstappen lideró la tanda con un tiempo de 1:32.701. Pierre Gasly y Franco Colapinto penaron el rendimiento del Alpiney quedaron afuera. Eliminados: Nico Hülkenberg (11°), Liam Lawson (12°), Yuki Tsunoda (13°), Pierre Gasly (14°) y Franco Colapinto (15°).

Live Blog Post

Franco Colapinto cerró la vuelta con un tiempo de 1:34.044, mientras que Pierre Gasly hizo lo propio en 1:33.651.

Live Blog Post

George Russell es el primero en cerrar su giro: el británico de Mercedes frenó el tiempo en 1:33.058 para posicionarse sexto de manera parcial.

Russell
Live Blog Post

¡Vamos, que se puede!

Los pilotos salen a pista nuevamente para concretar un último intento en la Q2.

Live Blog Post

¡Problemas con las dos batatas!

Franco Colapinto abortó dos intentos de vuelta rápida, por lo que ingresó a boxes. A Pierre Gasly le sacaron la vuelta por sobrepasar los límites de pista. Ambos pilotos tuvieron serios problemas para controlar su Alpine y patinaron notablemente en varios sectores.

Live Blog Post

Max Verstappen lidera de manera parcial con un tiempo de 1:32.701. Lo siguen de cerca Charles Leclerc y Lando Norris.

Live Blog Post

¡Inició la Q 2!

Los pilotos que finalicen del 11° al 15° quedarán afuera de la última tanda.

Live Blog Post

Final para la Q 1: ¡Pasó el corte Colapinto!

Max Verstappen se quedó con el mejor tiempo: 1:33.207. Franco Colapinto superó el corte en el 15° puesto gracias a que le eliminaron el tiempo a Alex Albon (Williams) por límites de pista. El argentino estará en la Q2. Eliminados: Alex Albon (16°), Gabriel Bortoleto (17°), Esteban Ocon (18°), Lance Stroll (19°) e Isack Hadjar (20°).

tx tutu

Live Blog Post

Franco Colapinto registró un tiempo de 1:34.039 para quedar en el 15° de forma parcial.

Live Blog Post

¡La Estrella en el tope!

Los Mercedes de George Russell y Andrea Kimi Antonelli mejoraron sus tiempos y se ubican en la cima.

las americas

Live Blog Post

Otra intentona

En el segundo intento, Lando Norris cerró una vuelta irregular para posicionarse momentáneamente séptimo. El resto de los pilotos, que ingresaron a boxes, vuelven a la pista.

Live Blog Post

Lando Norris, con problemas para controlar su McLaren. El británico sobrepasó los límites de pista y tuvo que abortar su primer intento.

Live Blog Post

¡Ruedan bien los Alpine!

Pierre Gasly cerró su primera vuelta con un tiempo de 1:34.106. El francés quedó momentáneamente por delante de Franco Colapinto.

Live Blog Post

¡Escala un caballito!

Apareció Charles Leclerc (Ferrari) para subir a lo más alto con un registro de 1:33.525.

Live Blog Post

¡El Holandés errante, primero!

Buena vuelta de Max Verstappen para escalar a lo más alto con un tiempo de 1:33.590.

Live Blog Post

¡La lata de batata responde bien!

En su primer intento, Franco Colapinto registró un tiempo de 1:34.671. El argentino está a 0.930 segundos de la cima provisoria, que le pertenece a Fernando Alonso (Aston Martin).

Live Blog Post

¡A barajar y dar de nuevo!

Se reanuda la acción en pista luego de que los comisarios arreglaran las protecciones de la curva 6 y retiraran el Racing Bulls de Isack Hadjar. Quedan 14 minutos de actividad antes del cierre de la Q1. Todos los pilotos salieron rápidamente para marcar sus tiempos.

Live Blog Post

¡Bandera Roja!

Isack Hadjar perdió el control de su monoplaza y destrozó su Racing Bulls contra los muros del sector de las eses (curvas 3 a 6). Franco Colapinto y Pierre Gasly tuvieron que abordar su vuelta rápida.

Live Blog Post

Esteban Ocon (Haas) y los Alpinede Pierre Gasly y Franco Colapinto son los primeros en salir a la pista. Franco está con neumáticos blandos.

Live Blog Post
¡Apareció la luz verde y comenzó oficialmente la clasificación del Gran Premio de los Estados Unidos!
Live Blog Post
En minutos comenzará la clasificación para definir la grilla de salida del Gran Premio de los Estados Unidos
Live Blog Post

Verstappen el mejor en la carrera Sprint: ¡Gloria y Victoria!

El neerlandés de Red Bull dominó las 19 vueltas de la sesión y recortó notablemente las distancias en la punta del Campeonato de Pilotos tras el abandono de los dos McLaren, que sufrieron graves daños en un multitudinario accidente en la largada. George Russell (Mercedes) y Carlos Sainz (Williams) lo acompañaron en el podio. Franco Colapinto, que sufrió daños en el inicio, terminó en el 14° puesto.

La competición arrancó con un incidente múltiple en el que varios pilotos quedaron envueltos: Oscar Piastri (McLaren), Lando Norris (McLaren), Fernando Alonso (Aston Martin), Nico Hülkenberg, Franco Colapinto, Lance Stroll (Aston Martin) e Isack Hadjar (Racing Bulls). Los dos McLaren y el español de Aston Martin abandonaron.

Colapinto recibió un toque de un Racing Bulls en el incidente y tuvo que ingresar a boxes para cambiar neumáticos. Pese a que pudo seguir en la competición, el argentino tuvo grandes dificultades para controlar su Alpine y quedó relegado en el último lugar. Gracias al choque entre Lance Stroll y Esteban Ocon, y una penalización a Oliver Bearman (Haas), el pilarense escaló dos posiciones para terminar 14°.

La actividad de la Fórmula 1 continuará este sábado desde las 18, con la sesión de clasificación general de cara a la carrera principal. El Gran Premio de los Estados Unidos, que contará con un total de 56 vueltas, dará inicio el domingo a las 16.

verstap
Fórmula 1. Max Verstappen hace de las suyas de nuevo en una carrera Sprint

Fórmula 1. Max Verstappen hace de las suyas de nuevo en una carrera Sprint

Live Blog Post

La carrera terminará detrás del auto de seguridad

El choque entre Stroll y Ocon dejó múltiples piezas en la pista y los comisarios no llegarán a limpiar a tiempo el asfalto.

Live Blog Post

¡Choque terrible entre Stroll y Ocon!

El canadiense de Aston Martin se golpeó con el francés de Haas en la primera curva. Safety Car en pista otra vez.

Live Blog Post

¡Verstappen huele el triunfo! en la vuelta 16

El Red Bull ya le sacó más de dos segundos a Russell. Hamilton intenta acercarse a Sainz en el último lugar del podio, mientras que Antonelli hace lo propio con Bearman por el octavo lugar. Colapinto sigue con dificultades y está a más de cuatro segundos del pelotón.

Live Blog Post

Verstappen se distancia de Russell en la vuelta 12

Luego de la maniobra en la que casi se tocan, el Red Bull le saca más de 1.8 segundos al Mercedes. Hamilton presiona a Sainz en el último lugar del podio.

Live Blog Post

¡Lucha entre las Ferraris!

Lewis Hamilton sorprendió a Charles Leclerc y le arrebató la cuarta posición.

Live Blog Post

Colapinto tiene problemas con su auto

Tras quedar envuelto en el accidente de la largada, el argentino no puede seguir el ritmo del pelotón trasero. Pierre Gasly se ubica en el 11° lugar.

Live Blog Post

Russell y Verstappen se pelean en la vuelta nueve

El Mercedes se tiró en la curva 12 y sacó de pista al Red Bull, que sigue liderando.

Live Blog Post

Verstappen tiene el control de la Cima en la vuelta ocho

El piloto de Red Bull maneja la punta, aunque Russell se mantiene en rango de DRS. Las Ferraris de Leclerc y Hamilton se ubican cuarta y quinta, respectivamente.

Live Blog Post

Se reanuda la carrera Sprint en Texas

El Safety Car se retiró de la pista y los pilotos retoman el ritmo de competición. Tras el accidente, George Russell y Carlos Sainz marchan por detrás de Max Verstappen.

Live Blog Post

Vuleta 4/19: El safity Car se mantendrá a pista

El choque multitudinario de la primera curva, en el que abandonaron Oscar Piastri, Lando Norris y Fernando Alonso, dejó el asfalto con muchas piezas sueltas.

Live Blog Post

Vuelta 2/19: Colapinto continuará en la pista

El argentino quedó envuelto en el accidente de la largada y recibió un golpe de un Racing Bulls. Luego de ingresar a boxes, el Alpine se mantendrá en competencia.

Live Blog Post

Vuelta 1/19: ¡Fuerte accidente entre los coches Mc Laren!

Franco Colapinto sufrió un golpe. Safety Car en pista.

Live Blog Post

¡Comenzó la vuelta previa con Verstappen a la cabeza!

Live Blog Post

¿Cuántos puntos reparte una carrera Sprint?

En una carrera sprint de Fórmula 1 se otorgan puntos a los ocho primeros clasificados. El ganador recibe ocho puntos, el segundo suma siete, el tercero obtiene seis y así sucesivamente hasta el octavo, que recibe un punto

Live Blog Post

¿Qué es una carrera Sprint?

Una carrera sprint en la Fórmula 1 es una competencia corta de aproximadamente 100 kilómetros, lo que representa cerca de un tercio de la distancia de un Gran Premio tradicional. Su duración ronda los 30 minutos y su objetivo es favorecer una carrera dinámica, con menos enfoque en la estrategia y más en la acción en pista, ya que no existen paradas obligatorias en boxes. Solo algunos circuitos seleccionados integran esta modalidad en el calendario, elegidos por su potencial para ofrecer adelantamientos. En estos eventos, los primeros ocho pilotos que cruzan la meta reciben puntos para el campeonato, otorgando así un incentivo adicional tanto para equipos como para corredores.

Live Blog Post

Los pilotos ultiman detalles en la grilla y en minutos comenzará la carrera Sprint del GP de los Estados Unidos

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El Gran Premio de los Estados Unidos de la Fórmula 1

Cómo es el Circuito de las Américas de la Fórmula 1 y así fue la mejor vuelta de Franco Colapinto

Por Cristian Reta
Franco Colapinto fue comparado con Mick Schumacher

Ralf Schumacher defendió a su sobrino y dijo que Colapinto está entre los pilotos "claramente peores"

Por Cristian Reta
El Alpine de Franco Colapinto

¿Vuelve el azul y amarillo? Franco Colapinto y Neymar se unieron para presentar el nuevo livery de Alpine

Por Nicolás Salas
Franco Colapinto, piloto de Alpine

Un equipo de la Fórmula 1 confirmó sus pilotos para 2026, mientras Colapinto aguarda el anuncio de Alpine

Por Cristian Reta