La pole fue para Max Verstappen, segundo quedó Lando Norris y tercero saldrá Charles Leclerc

Live Blog Post

Verstappen el mejor en la carrera Sprint: ¡Gloria y Victoria!

El neerlandés de Red Bull dominó las 19 vueltas de la sesión y recortó notablemente las distancias en la punta del Campeonato de Pilotos tras el abandono de los dos McLaren, que sufrieron graves daños en un multitudinario accidente en la largada. George Russell (Mercedes) y Carlos Sainz (Williams) lo acompañaron en el podio. Franco Colapinto, que sufrió daños en el inicio, terminó en el 14° puesto.

La competición arrancó con un incidente múltiple en el que varios pilotos quedaron envueltos: Oscar Piastri (McLaren), Lando Norris (McLaren), Fernando Alonso (Aston Martin), Nico Hülkenberg, Franco Colapinto, Lance Stroll (Aston Martin) e Isack Hadjar (Racing Bulls). Los dos McLaren y el español de Aston Martin abandonaron.

Colapinto recibió un toque de un Racing Bulls en el incidente y tuvo que ingresar a boxes para cambiar neumáticos. Pese a que pudo seguir en la competición, el argentino tuvo grandes dificultades para controlar su Alpine y quedó relegado en el último lugar. Gracias al choque entre Lance Stroll y Esteban Ocon, y una penalización a Oliver Bearman (Haas), el pilarense escaló dos posiciones para terminar 14°.

La actividad de la Fórmula 1 continuará este sábado desde las 18, con la sesión de clasificación general de cara a la carrera principal. El Gran Premio de los Estados Unidos, que contará con un total de 56 vueltas, dará inicio el domingo a las 16.