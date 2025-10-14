Ariel Broggi, el DT del ascenso de Gimnasia de Mendoza: "Tocamos el cielo con las manos"

Ariel Broggi escribió su nombre en la historia grande de Gimnasia y Esgrima . Con apenas unos meses de trabajo al frente del equipo, logró lo que parecía un imposible: el ascenso a la Liga Profesional . Lo hizo con carácter y un estilo que priorizó siempre la competitividad y el compromiso colectivo.

En diálogo con Los Andes, el DT repasó los momentos clave de la campaña, habló del valor humano del grupo, de su forma de liderar y de cómo vivió una final cargada de emociones. Sereno pero convencido, Broggi explicó por qué este logro trasciende lo futbolístico y cómo se construyó desde el día a día.

-Ariel, ¿tomaste dimensión de lo que lograron como equipo para la provincia y el club?

-La verdad es que no lo hice en su momento. Siempre pensé partido a partido, sin planificar mucho más allá de lo que fue la final. Ahora que volví a Buenos Aires y estoy con la familia, me estoy acomodando un poco y empiezo a caer en cuenta de lo que conseguimos. Seguro que con el tiempo tomaré mayor dimensión de todo lo que hemos logrado.

-Nunca miré más allá del paso a paso. Obviamente, en el horizonte teníamos un objetivo claro: ascender. Y nosotros íbamos por eso. No había plan B, el club y la gente solo querían eso después de la final perdida el año pasado. Fue un riesgo grande porque la vara estaba muy alta, pero entré en un grupo competitivo y ambicioso, y fui acomodando el equipo poco a poco a la medida de lo que a mí me gustaba.

Rumbo al ascenso

"Para mí, el choque contra San Telmo fue clave porque hicimos muchos cambios importantes. Me gusta buscar lo mejor para cada ocasión. Desde afuera se vio como algo radical, pero internamente les expliqué a los jugadores que no era tan drástico salir, era para poner al mejor equipo posible y prepararlos para lo que venía. Fue un riesgo, pero valió la pena. La idea era ponerlos a todos de la mejor manera, para saber que cuando los necesitara ellos iban a estar preparados. Eso se vio en el último tramo del torneo, donde fui buscando los que mejor estaban", confió el entrenador.

-¿Qué claves tácticas destacás para el ascenso?

-La principal fue la adaptación a lo que íbamos pensando nosotros y ellos ejecutaron. No tuvimos un sistema fijo, sino que ajustamos el esquema según lo que el rival o el partido requería. Los jugadores ejecutaron eso de manera excelente. Todo mérito es de ellos, porque un entrenador sin jugadores no logra nada.

-¿Hubo algo que nunca negociaste?

-Lo innegociable para mí fue la competencia diaria. Que cada jugador sepa que debe pelear por su lugar todos los días. Eso genera un grupo competitivo, donde todos quieren estar y dar lo mejor. Eso es fundamental para mantener la exigencia.

-En el momento del penal decisivo, ¿qué pensabas? ¿Habían hablado de quién lo patearía?

-Sí, estaba hablado y también analizamos al arquero rival. Yo quería que le pegara fuerte, pero no esperaba un remate tan potente. Facu (Lencioni) tuvo mucha valentía para arriesgarse y su ejecución fue impecable, habla muy bien de su carácter.

-Si tuvieras que identificar tres aspectos que representan a este equipo, ¿cuáles serían?

-El corazón, la valentía y el grupo humano. No solo en el plantel, sino en todo lo que rodea al club: la atmósfera, el apoyo del presidente y el trabajo de toda la gente. Hemos trabajado en un ámbito muy agradable y no es casualidad que Gimnasia haya llegado a una final del año pasado y ahora haya ganado esta. Esa atmósfera de trabajo crea un ambiente muy positivo que impulsa a los jugadores.

-¿Hablaste con Fernando Porretta, el presidente, sobre el futuro y la Liga Profesional?

-Hablamos muy brevemente entre festejos, pero no hubo tiempo para planificar nada de lo que vendrá. Ahora que estoy en Buenos Aires, nos tomaremos unos días y luego nos sentaremos a charlar para definir la estrategia.

-¿Por qué creés que Mendoza tiene hoy tres equipos en Primera?

-Porque es una plaza muy competitiva, que apuesta fuerte al fútbol. Es una realidad, es una provincia muy fuerte. Además, es una ciudad donde los jugadores se sienten cómodos y disfrutan vivir. La calidad de vida y el apoyo local son factores importantes.

-¿Cómo viviste la exposición y reconocimiento tras este logro?

-Con tranquilidad. Soy una persona que sigue haciendo lo mismo de siempre, manteniendo el equilibrio y la normalidad, tanto en los buenos como en los malos momentos. Hoy estoy en Bueos Aires y me vine al gimnasio que tengo, donde estoy entrenando con amigos. Yo lo vivo de una manera muy natural. Siempre he tratado de vivirlo así. Es algo que trabajo diariamente para que el "barco no se mueva". No es fácil, pero lo trabajo internamente.

-¿Qué significado tiene para vos salir campeón y ascender?

-Es una alegría enorme; la más grande de mi corta carrera como entrenador. Haber salido campeón y ascender es algo inexplicable. Yo le decía a los jugadores y se los agradecía antes del partido: muchos entrenadores nunca llegan a una final en toda su carrera yyo no solo llegué, sino que la gané. Estoy muy agradecido con todos ellos.

-¿Qué mensaje querés darle a los hinchas que estuvieron siempre?

-Que disfruten, que celebren, porque el fútbol tiene mucho de amarguras y tocamos el cielo con las manos. Agradezco el apoyo constante de todos. Ya he visto la final cuatro veces y creo que a medida que pase el tiempo iremos viendo que fue una final épica; tuvo todos los condimentos y nosotros salimos ganadores. Es momento de disfrutar, de ir con la camiseta y el escudo siempre por delante.

-¿Tuvo un plus especial ganar la final siendo el equipo protagonista?

-Totalmente. No solo queríamos ganar, sino hacerlo siendo superiores y protagonistas. Eso es lo que siempre busco como entrenador. Por suerte se dieron las dos cosas y la felicidad es doble.