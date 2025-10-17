Confirmado: Gimnasia y Esgrima arrancará con la remodelación y ampliación del estadio Víctor Legrotaglie

Tras el ascenso a la Liga Profesional, Gimnasia y Esgrima firmó un acuerdo de cooperación con la Subsecretaría de Deportes, para arrancar con la remodelación de su estadio.

El Club Atlético Gimnasia y Esgrima acaba de escribir el capítulo de oro más importante de su historia: campeón de la Primera Nacional 2025 y ascenso a la máxima categoría del país. Inolvidable. Más de cinco mil hinchas del Lobo viajaron hasta Buenos Aires y coparon las tribunas del estadio de Platense. Triunfo por penales ante Deportivo Madryn y gloria absoluta.

Más allá de los festejos que son diarios, el plantel del Lobo quedó licenciado, sin embargo, sus directivos con su presidente Fernando Porreta a la cabeza, ya están trabajando para planificar el 2026. Es que el Lobo jugará por primera vez en la Liga Profesional como máxima categoría de nuestro fútbol. Durante la década del 60, 70 y 80, el Mensana fue el embajador mendocino en los recordados Torneos Nacionales. Por esta razón, en el día de la fecha, Fernando Porreta recibió en la sede del club a Federico Chiapetta, subsecretario de Deportes de la provincia de Mendoza y firmaron un acuerdo de colaboración por parte del Estado para arrancar con las obras en el Víctor Legrotaglie.

En sus redes oficiales, el Lobo, informó: "El Club Gimnasia y Esgrima firmó un convenio con la Subsecretaría de Deportes del Gobierno de Mendoza con el fin de potenciar el plan de mejoras de infraestructura qu e nuestra Institución llevará adelante para jugar en la Liga Profesional de Fútbol de AFA Nuestro Presidente, Fernando Porretta, recorrió las instalaciones junto al Subsecretario de Deportes, Federico Chiapetta, y compartió los proyectos para modernizar espacios, mejorar la infraestructura y fortalecer la gestión deportiva. De esta manera, se continúa consolidando el crecimiento institucional de nuestro Club".