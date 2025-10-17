Confirmado: Gimnasia y Esgrima arrancará con la remodelación y ampliación del estadio Víctor Legrotaglie

El Club Atlético Gimnasia y Esgrima acaba de escribir el capítulo de oro más importante de su historia: campeón de la Primera Nacional 2025 y ascenso a la máxima categoría del país. Inolvidable. Más de cinco mil hinchas del Lobo viajaron hasta Buenos Aires y coparon las tribunas del estadio de Platense. Triunfo por penales ante Deportivo Madryn y gloria absoluta.
Federico Chiapetta, Subsecretario de Deportes, junto a Fernando Porreta, el hombre que cambió la historia de Gimnasia y Esgrima.
Gentileza: Prensa GyE.
Más allá de los festejos que son diarios, el plantel del Lobo quedó licenciado, sin embargo, sus directivos con su presidente Fernando Porreta a la cabeza, ya están trabajando para planificar el 2026. Es que el Lobo jugará por primera vez en la Liga Profesional como máxima categoría de nuestro fútbol. Durante la década del 60, 70 y 80, el Mensana fue el embajador mendocino en los recordados Torneos Nacionales. Por esta razón, en el día de la fecha, Fernando Porreta recibió en la sede del club a Federico Chiapetta, subsecretario de Deportes de la provincia de Mendoza y firmaron un acuerdo de colaboración por parte del Estado para arrancar con las obras en el Víctor Legrotaglie.
En sus redes oficiales, el Lobo, informó: "El Club Gimnasia y Esgrima firmó un convenio con la Subsecretaría de Deportes del Gobierno de Mendoza con el fin de potenciar el plan de mejoras de infraestructura qu e nuestra Institución llevará adelante para jugar en la Liga Profesional de Fútbol de AFA Nuestro Presidente, Fernando Porretta, recorrió las instalaciones junto al Subsecretario de Deportes, Federico Chiapetta, y compartió los proyectos para modernizar espacios, mejorar la infraestructura y fortalecer la gestión deportiva. De esta manera, se continúa consolidando el crecimiento institucional de nuestro Club".
Sin dudas, aquel eslogan en el 2011 cuando el Lobo arrancaba una vez más el periplo por el recordado Argentino B, "UN CLUB EN ASCENSO", 14 años más tarde, tocó el cielo con las manos. Gimnasia y Esgrima es un club de Primera.