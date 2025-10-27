Boca visita a Barracas Central con el objetivo de lograr 3 puntos fundamentales: Hora, TV y formaciones

El Guapo recibe al Xeneize en un duelo postergado por la muerte de Miguel Russo. Transmite ESPN Premium a las 16 horas.

Boca Juniors visitará esta tarde a Barracas Central en el estadio Claudio “Chiqui” Tapia, en un partido decisivo para ambos equipos, ya que no solo está en juego su estancia en la fase de Octavos de Final del Torneo Clausura 2025, sino la clasificación a la Copa Libertadores del Xeneize y a la Copa Sudamericana para el Guapo.

Recordemos que este duelo fue postergado por el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, en un gran gesto de los locales. El mismo comenzará a las 16:00 y será transmitido por la señal de cable ESPN Premium.

Homenaje a Miguel Ángel Russo Emotivo homenaje de todo el mundo Boca para Miguel Ángel Russo. Gentileza. Cómo llegan los equipos a este trascendental partido El conjunto dirigido por Claudio Úbeda llega con la obligación de ganar, ya que la última derrota ante Belgrano lo dejó en el quinto puesto de la tabla anual, fuera de la zona de clasificación directa al máximo certamen continental y también fuera de los ocho mejores de la Zona A del certamen doméstico.

image En cuanto al once inicial, la visita tendrá algunas bajas sensibles, como las de Edinson Cavani y la del mediocampista Rodrigo Battaglia, que se desgarró en uno de los últimos entrenamientos. Su lugar podría ser ocupado por el juvenil Milton Delgado, que viene de hacer un gran torneo con la Selección argentina Sub-20. Además, se especula que Leandro Paredes tenga un rol más ofensivo en la creación de juego.

Por su parte, Barracas Central está ante la chance histórica de clasificar por primera vez en su historia a una competición continental, sumado a que quiere ser protagonista en este cierre de torneo y para ello tendrá la mira puesta en hacer pesar su férrea localía y romper una racha negativa ante Boca: en diez enfrentamientos oficiales, nunca logró vencerlo. El historial marca nueve triunfos xeneizes y un empate, una diferencia que subraya el favoritismo visitante.