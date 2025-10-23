Los últimos posteos de Lowrdez Fernández antes de que su madre denunciara la desaparición

Ya van casi 20 días sin noticias de Lowrdez Fernández, cantante de Bandana. ¿Qué dicen sus últimos posteos en redes sociales?

Este miércoles 22 de octubre, Mabel López, madre de Lowrdez Fernández, excantante de Bandana denunció en la Comisaría Vecinal 14B la desaparición de su hija. Según consta en el documento, desde el día 4 de octubre que no volvió a ver a la cantante y que su último contacto telefónico fue el 19 del mismo mes.

La mujer además contó en "Desayuno americano" que el 4 de octubre, cuando celebró su cumpleaños su hija " llegó llena de moretones y nos dijo que se había caído por la escalera", explicó. Lo más llamativo de todo es que la cantante se mantiene activa en redes sociales e incluso aparecen publicaciones en las últimas horas.

Mabel expuso en su denuncia que Lowrdez estaba nuevamente en contacto con Leandro García Gómez, su pareja a quien había denunciado por violencia de género hace algunos años. En uno de sus últimos posteos, compartió una foto de dos manos formando un corazón con la frase "es importante sol tenemos una sola vida y un solo amor".

Lowrdez Fernández Qué muestran los últimos posteos de Lowrdez En su muro también hay actividad reciente. Una publicación del lunes la muestra haciendo el gesto de la V de la victoria junto a Leandro a quien vuelve a dedicarle palabras de amor con motivo de su cumpleaños. "Feliz cumple. Gracias totales. Pasé malos momentos sin embargo estuviste y te bancaste como un caballero a todo. Siempre te voy a amar. Sos un inteligente y una persona. Amo tu militancia y tu compromiso con la sociedad. Te amo mucho. LeanGG".

Lowrdez Lowrdez desapareció a inicios de mes y generó incertidumbre en sus fans. web Lowrdez Lowrdez desapareció a inicios de mes y generó incertidumbre en sus fans. web Otro de sus últimos posteos es de este domingo 19 donde subió una foto con su mamá. "Feliz día ma te amo. Felicidades a todas las mamás del mundo las que están presentes las que te cuidan desde el cielo también".