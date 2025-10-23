23 de octubre de 2025 - 10:41

Los últimos posteos de Lowrdez Fernández antes de que su madre denunciara la desaparición

Ya van casi 20 días sin noticias de Lowrdez Fernández, cantante de Bandana. ¿Qué dicen sus últimos posteos en redes sociales?

Lowrdez desapareció a inicios de mes y generó incertidumbre en sus fans.

La mujer además contó en "Desayuno americano" que el 4 de octubre, cuando celebró su cumpleaños su hija " llegó llena de moretones y nos dijo que se había caído por la escalera", explicó. Lo más llamativo de todo es que la cantante se mantiene activa en redes sociales e incluso aparecen publicaciones en las últimas horas.

Mabel expuso en su denuncia que Lowrdez estaba nuevamente en contacto con Leandro García Gómez, su pareja a quien había denunciado por violencia de género hace algunos años. En uno de sus últimos posteos, compartió una foto de dos manos formando un corazón con la frase "es importante sol tenemos una sola vida y un solo amor".

Qué muestran los últimos posteos de Lowrdez

En su muro también hay actividad reciente. Una publicación del lunes la muestra haciendo el gesto de la V de la victoria junto a Leandro a quien vuelve a dedicarle palabras de amor con motivo de su cumpleaños. "Feliz cumple. Gracias totales. Pasé malos momentos sin embargo estuviste y te bancaste como un caballero a todo. Siempre te voy a amar. Sos un inteligente y una persona. Amo tu militancia y tu compromiso con la sociedad. Te amo mucho. LeanGG".

Otro de sus últimos posteos es de este domingo 19 donde subió una foto con su mamá. "Feliz día ma te amo. Felicidades a todas las mamás del mundo las que están presentes las que te cuidan desde el cielo también".

En el del sábado 18 compartió una foto con su perra, Morena y escribió "Sos hermosa, te amo". Con la noticia de la desaparición de Lowrdez, su Instagram se llenó de mensajes de sus seguidores preocupados por su paradero.

"Hacé un vivo. Por favor decinos que estás bien", ·Por favor, avisá si estás bien. Están en losmedios diciendo que no saben qué pasó. Como mujer y admiradora de tu música y de Bandana, estoy preocupada", "El Dia de la Madre no fue a ver a su madre. Dicen que hace 19 días no saben nada de ella. ¿Quién maneja la cuenta?", "¿Estás bien? Tus fans estamos preocupados".

