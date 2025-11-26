26 de noviembre de 2025 - 09:53

Cornejo viajó a Buenos Aires para la última sesión del Consejo de Mayo: la reforma laboral como eje central

La mesa analizará los lineamientos de la reforma laboral que el Gobierno nacional busca enviar al Congreso en febrero.

El encuentro en Casa Rosada evaluará puntos centrales del proyecto, mientras la CGT mantiene discusiones internas sobre su alcance.

Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

El gobernador Alfredo Cornejo viajó este miércoles por la mañana a Buenos Aires para participar de la última reunión del Consejo de Mayo antes de la presentación del informe final, prevista para el mes próximo. El eje central del encuentro será el proyecto de reforma laboral que el presidente Javier Milei pretende enviar al Congreso para su debate en febrero.

La reunión está programada para las 11 en el Salón de los Escudos del Ministerio del Interior, en Casa Rosada. Por primera vez, será coordinada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, tras la renuncia de Guillermo Francos. La última sesión del Consejo se realizó en octubre, durante la semana previa a las elecciones legislativas.

Además de Cornejo, participarán el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; Carolina Losada y Cristian Ritondo, en representación del Senado y la Cámara de Diputados; Martín Rappallini por el sector empresario; y Gerardo Martínez por el ámbito sindical.

Alfredo Cornejo en el Consejo de Mayo.jpeg
El gobernador Alfredo Cornejo en el primer encuentro del Consejo de Mayo.

La reforma laboral, en el centro del debate

La discusión estará enfocada en los lineamientos de la reforma laboral. Entre los puntos que se analizan figuran la descentralización de convenios colectivos, los mecanismos de productividad, el banco de horas, el alcance de la ultraactividad y un nuevo esquema para las cuotas solidarias.

En paralelo, la CGT mantiene debates internos sobre los alcances del proyecto. En la central obrera coexisten dos posturas: un sector más dialoguista que apuesta a negociar límites y otro más duro que advierte que aún no se conocen precisiones técnicas y teme que el Gobierno avance sobre derechos adquiridos.

También están en revisión los regímenes de contratación y las modalidades especiales que formaban parte del DNU 70/2023, cuyo capítulo laboral fue invalidado por la Justicia.

Por esta razón, Martínez buscará llegar a la reunión en Casa Rosada con una posición unificada para plantear una serie de alertas, en particular la preocupación de que el Gobierno podría intentar restringir la organización sindical. Además, anticipará que no acompañarán ningún esquema que replique el contenido laboral del DNU 70/2023.

