Cornejo viajó a Buenos Aires para la última sesión del Consejo de Mayo: la reforma laboral como eje central

La mesa analizará los lineamientos de la reforma laboral que el Gobierno nacional busca enviar al Congreso en febrero.

El encuentro en Casa Rosada evaluará puntos centrales del proyecto, mientras la CGT mantiene discusiones internas sobre su alcance.

El gobernador Alfredo Cornejo viajó este miércoles por la mañana a Buenos Aires para participar de la última reunión del Consejo de Mayo antes de la presentación del informe final, prevista para el mes próximo. El eje central del encuentro será el proyecto de reforma laboral que el presidente Javier Milei pretende enviar al Congreso para su debate en febrero.

La reunión está programada para las 11 en el Salón de los Escudos del Ministerio del Interior, en Casa Rosada. Por primera vez, será coordinada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, tras la renuncia de Guillermo Francos. La última sesión del Consejo se realizó en octubre, durante la semana previa a las elecciones legislativas.

Además de Cornejo, participarán el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; Carolina Losada y Cristian Ritondo, en representación del Senado y la Cámara de Diputados; Martín Rappallini por el sector empresario; y Gerardo Martínez por el ámbito sindical.

Alfredo Cornejo en el Consejo de Mayo.jpeg El gobernador Alfredo Cornejo en el primer encuentro del Consejo de Mayo. Prensa de la Jefatura de Gobierno de Nación. La reforma laboral, en el centro del debate La discusión estará enfocada en los lineamientos de la reforma laboral. Entre los puntos que se analizan figuran la descentralización de convenios colectivos, los mecanismos de productividad, el banco de horas, el alcance de la ultraactividad y un nuevo esquema para las cuotas solidarias.

En paralelo, la CGT mantiene debates internos sobre los alcances del proyecto. En la central obrera coexisten dos posturas: un sector más dialoguista que apuesta a negociar límites y otro más duro que advierte que aún no se conocen precisiones técnicas y teme que el Gobierno avance sobre derechos adquiridos.