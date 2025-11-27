27 de noviembre de 2025 - 11:05

Testigos de Jehová se negaban a que operaran a su hijo de 1 día de vida y tuvo que intervenir un juez

Ocurrió en Neuquén cuando el niño de apenas 1 día de vida presentó una obstrucción intestinal.

Un juez autorizó una cirugía urgente para un bebé, pese a que sus padres no querían por razones religiosas.

Un juez autorizó una cirugía urgente para un bebé, pese a que sus padres no querían por razones religiosas.

Foto:

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Luego de que los padres de un bebé, ambos Testigos de Jehová, se negaran a permitir una transfusión de sangre a su hijo por motivos religiosos, un juez de Familia autorizó la realización de una cirugía urgente al recién nacido en el Hospital Castro Rendón de Neuquén.

Leé además

Lautaro Aillapi (33) murió en el trágico vuelco en Chile

Un argentino muerto y otros tres jóvenes heridos al volcar en una ruta de Chile

Por Redacción Policiales
Una Ferrari volcó en la Ruta de los 7 Lagos.

Ruta de los 7 Lagos: una Ferrari volcó a gran velocidad durante una caravana de autos de alta gama

Por Redacción Policiales

El bebé, de apenas un día de vida, había sido trasladado de urgencia desde San Martín de los Andes con un diagnóstico de obstrucción intestinal, un cuadro grave que requería intervención inmediata y con alta probabilidad de necesitar una transfusión, según informó Diario Río Negro.

Hospital de Neuquén
Un juez intervino y autorizó que el bebé sea sometido a una cirugía de urgencia.

Un juez intervino y autorizó que el bebé sea sometido a una cirugía de urgencia.

Ante la postura de los padres, el hospital activó los protocolos del sistema de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes. La situación derivó en la intervención de la Justicia, que actuó para evitar una demora que pudiera poner en riesgo al bebé.

En su resolución, el juez Luciano Zani autorizó la cirugía y cualquier práctica necesaria para resguardar la salud del niño, incluida la transfusión. “Cuando los derechos de los niños resultan vulnerados por la acción u omisión de sus padres o de terceras personas, el Estado debe actuar restableciendo los derechos vulnerados”, afirmó en diálogo con LM Neuquén.

El magistrado fue contundente al establecer los límites de la responsabilidad parental: “Estaríamos ante la irreversibilidad de una decisión que puede ocasionar la muerte del niño, lo que obviamente no se puede permitir”, sostuvo.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Encontraron un cuerpo en la playa de La Serena: investigan si es el del sanjuanino desaparecido

Sanjuanino desaparecido en La Serena: hallaron un cuerpo en el mar 10 días después

Por Redacción Sociedad
En la audiencia pública expondrán todos los operadores del servicio de agua potable.

Aumento del agua para 2026: de cuánto es la suba que analizan y cuándo lo definirán

Por Valeria Caselles
Resultados y ganadores en el sorteo del Quini 6

Sorteo del Quini 6: mirá si con estos 6 números ganaste $5,5 millones

Por Redacción Sociedad
Encontraron sin vida a un hombre que se tiró desde el Puente de la Mujer en Puerto Madero.

Encontraron sin vida a un hombre que se tiró desde el Puente de la Mujer en Puerto Madero

Por Redacción Sociedad