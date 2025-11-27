27 de noviembre de 2025 - 12:30

Un médico de 78 años fue detenido en la aduana por intentar cruzar a Chile con balas

Ocurrió el martes en el Complejo Fronterizo Los Libertadores. En la inspección le encontraron 12 municiones calibre 32.

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Un médico argentino de 78 años, residente en la provincia de San Luis, fue detenido en Chile luego de que personal del Servicio Nacional de Aduanas encontrara municiones calibre 32 dentro de su camioneta al inspeccionarlo en el complejo aduanero.

El procedimiento ocurrió en el paso fronterizo Los Libertadores y derivó en la imputación de cargos por porte ilegal de municiones y contrabando.

El hecho se produjo la tarde del martes, cuando funcionarios de Aduanas fiscalizaron una Toyota Hilux con patente argentina. Durante la revisión, detectaron cuatro municiones calibre 32 sin percutar escondidas en un habitáculo de la cabina.

Las balas 32 mm que encontraron en la camioneta del médico.

Al continuar con el control, los inspectores hallaron ocho municiones más del mismo calibre en la guantera del vehículo. Inmediatamente, dieron aviso al fiscal de flagrancia, quien ordenó la detención del conductor y el secuestro de las balas.

El detenido fue identificado como J.C.R., médico de profesión con domicilio en San Luis.

La mañana del miércoles, el hombre fue presentado ante el Juzgado de Garantía de Los Andes, donde el fiscal Rodolfo Robles Mora le imputó los delitos previstos en la Ley de Control de Armas y contrabando, al intentar ingresar las municiones al país sin declarar.

La magistrada Valeria Crosa dispuso como única medida cautelar la firma quincenal en Carabineros, tras lo cual el médico quedó en libertad.

