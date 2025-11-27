Sanjuanino desaparecido en La Serena: hallaron un cuerpo en el mar 10 días después

El cadáver fue hallado flotando en el sector de Cuatro Esquinas, donde fue visto por última vez Alejandro Cabrera Iturriaga (17) el 17 de noviembre pasado.

Encontraron un cuerpo en la playa de La Serena: investigan si es el del sanjuanino desaparecido

A diez días de la desaparición de Alejandro Cabrera Iturriaga, el sanjuanino de 17 años que se perdió en La Serena después de ser arrastrado por una fuerte ola, una embarcación de la Armada halló esta mañana el cuerpo de una persona flotando en el sector de la playa de Cuatro Esquinas, a la altura de Avenida del Mar. Ahora, las autoridades investigan si se trata del joven.

Según informó este jueves el diario chileno El Día, el cuerpo ya fue retirado del agua por personal naval, trasladado a la costa y puesto a disposición de la Fiscalía, que ahora deberá realizar las pericias forenses para confirmar su identidad.

Alejandro nació en San Juan, pero vive con su familia en Chile desde hace un año. Su desaparición ocurrió el lunes 17 de noviembre, cerca del mediodía, cuando ingresó al mar junto a cuatro familiares de entre 12 y 22 años. Minutos después, la marea comenzó a arrastrarlos mar adentro.

Búsqueda de argentino de 17 años en La Serena, Chile Búsqueda de argentino de 17 años en La Serena, Chile Gentileza Un trabajador que pasaba por la playa advirtió la situación y se lanzó al agua para ayudarlos. Luego se sumaron más personas al rescate y lograron sacar a cuatro de los jóvenes.

Alejandro, en cambio, quedó atrapado por el oleaje y desapareció a pocos metros de la rompiente. Desde entonces, la Armada chilena mantuvo un operativo de búsqueda por aire, mar y tierra.