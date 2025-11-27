Sanjuanino desaparecido en La Serena: hallaron un cuerpo en el mar 10 días después

Según informó este jueves el diario chileno El Día, el cuerpo ya fue retirado del agua por personal naval, trasladado a la costa y puesto a disposición de la Fiscalía, que ahora deberá realizar las pericias forenses para confirmar su identidad.
Alejandro nació en San Juan, pero vive con su familia en Chile desde hace un año. Su desaparición ocurrió el lunes 17 de noviembre, cerca del mediodía, cuando ingresó al mar junto a cuatro familiares de entre 12 y 22 años. Minutos después, la marea comenzó a arrastrarlos mar adentro.
Un trabajador que pasaba por la playa advirtió la situación y se lanzó al agua para ayudarlos. Luego se sumaron más personas al rescate y lograron sacar a cuatro de los jóvenes.
Alejandro, en cambio, quedó atrapado por el oleaje y desapareció a pocos metros de la rompiente. Desde entonces, la Armada chilena mantuvo un operativo de búsqueda por aire, mar y tierra.
Días atrás, la familia y los amigos despidieron a Alejandro con una emotiva ceremonia en la playa donde se lo vio por última vez. Las chances de hallarlo con vida eran nulas.
Ahora, con el hallazgo de un cuerpo en la misma zona donde se perdió de vista al joven, la investigación entra en una etapa decisiva. La confirmación oficial quedará en manos de la Fiscalía.