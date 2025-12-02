Dictaron prisión preventiva para la adolescente de 16 años acusada de matar a su novio de 20 a puñaladas

Nahiara, la adolescente de 16 años acusada de asesinar a puñaladas a su novio , Santiago Nahuel López Montes, en Lanús, deberá cumplir prisión preventiva tras su detención.

Inicialmente, la joven solicitó cumplir la medida en su domicilio, pero el beneficio fue negado durante la audiencia que se realizó este martes 2 de diciembre. Aunque la joven fue detenida el pasado 28 de noviembre en la casa de su tío en La Matanza, el último dictamen establece que Nahiara permanecerá apresada en el Complejo Penitenciario de San Martín , según información de Agencia Noticias Argentinas.

A pocos días de su arresto, la joven señalada decidió prestar testimonio junto con su abogada para tratar de desligarse del caso.

Según fuentes oficiales, la imputada declaró esta mañana ante el fiscal Juan Ignacio Colazo, donde brindó detalles de su relación de pareja y también de cómo logró mantenerse prófuga de la Justicia durante varios días antes de ser capturada en el marco de una serie de allanamientos realizados por la Policía Bonaerense.

Mientras que una de las hermanas mayores del joven, Tamara López Monte, sostuvo que la presunta asesina ya había golpeado a Santiago y que consideraba que “a los hombres hay que golpearlos”, la acusada relató que el joven se había quedado a dormir en su casa e iniciado una discusión.

La señalada rememoró: “Salgo de la cama y decido salir a comprar en mi moto. Cuando la prendo viene corriendo a la cocina, me saca la llave y me dice que no me iba a ir a ningún, por lo que discutimos”.

La imputada sostuvo que el crimen fue en defensa propia y describió un forcejeo previo en el que se mostró “asustada” y contó su versión de los hechos.

Por otro lado, la familia de la víctima había dado declaraciones donde expresaban que la joven tenía actitudes violentas hacia Santiago, quien era agredido físicamente y vivía manipulado. Días atrás, la hermana de la víctima había descrito a Nahiara como una persona “tóxica, manipuladora y controladora”, asegurando que la acusada se burlaba constantemente de Santiago.