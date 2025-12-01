Doble homicidio de Tunuyán: se declaró culpable y le condenaron a 24 años de prisión

Un doble homicidio ocurrido en Tunuyán en 2023 se cerró con una fuerte condena para Juan Oscar Sáez (57), durante un juicio abreviado en el que acusado de declaró culpable.

Entraron de madrugada a un conocido supermercado y escaparon con dos carritos llenos de carne

Tragedia en la ruta 7: el video de la imprudente maniobra que la mujer hizo antes de morir

El juez Ariel Specktor le impuso a Sáez, el viernes pasado, la pena de 24 años de prisión por las muertes de las muertes de Héctor José Maldonado Cortez (55) y de Daniel Alejandro Mamaní Sánchez (27).

Durante las últimas semanas el jefe de la Fiscalía del Valle de Uco Javier Pascua y la defensa del imputado estuvieron negociando que el caso se cerrara con un juicio abreviado. De hecho el 18 de noviembre pasado, todo estaba listo para que así concluyera el expediente pero finalmente Saéz hizo marcha atrás y decidió someterse a un juicio por jurados. El viernes volvió a cambiar de opinión y se declaró culpable dos hechos de homicidio agravado por el uso de arma de fuego . La pena máxima del homicidio simple es 25 años.

La investigación penal fue realizada por el fiscal de Tunuyán Jorge Quiroga, quien, inicialmente calificó la muerte de Maldonado como homicidio simple; y la de Mamaní como “homicidio agravado en concurso premeditado y alevosía, agravado por uso de arma”.

El doble homicidio se produjo en la tarde el martes 18 de julio pasado, en una vivienda compartida por varias familias, ubicada en Boulogne Sur Mer y Francisco Delgado, en Cuadro de la Estación.

De acuerdo con la reconstrucción de los hechos, todo comenzó cuando Héctor Maldonado y Daniel Mamaní se dirigieron a la casa de la ex pareja de más joven para llevarle leña.

Mientras se disponían a descargarla, Sáez hizo su aparición, ofuscado por una amenaza que habría recibido de Maldonado.

Este desafortunado encuentro marcó el inicio de una serie de eventos violentos que nadie esperaba pero momentáneamente, la discusión pareció apaciguarse. Sin embargo, la calma fue efímera ya que Sáez optó por esconderse entre los árboles y matorrales cercanos.

Luego desenfundó una pistola calibre 9 milímetros y abrió fuego, en total, 13 veces de acuerdo a la cantidad de vainas servidas que después recogió de la escena personal de Policía Científica.

Trágicamente, seis proyectiles impactaron en el cuerpo de Maldonado, mientras que dos alcanzaron la espalda de Mamaní.

Varios vecinos de la zona relataron que las detonaciones fueron posteriores a una discusión y que luego Sáez escapó en su moto tipo chopera de 200cc.