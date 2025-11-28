Detuvieron a la adolescente de 16 años que confesó haber apuñalado a su novio de 20

La adolescente de 16 años, principal sospechosa de asesinar a su novio , Santiago Nahuel López Monte de 20 años, en Lanús, fue detenida este viernes en La Matanza. La joven, identificada con las iniciales M. N. N. , llevaba dos días prófuga tras el crimen.

El trágico suceso ocurrió durante la noche del pasado martes en una vivienda ubicada en la calle Ceferino Namuncurá y Lituania, Lanús. En un primer momento, la joven llamó al 911 y afirmó que su pareja estaba herido trae haber "querido saltar una reja".

Al lugar acudió personal de la Comisaría 4ta de Lanús y una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME). Sin embargo, la versión de la adolescente fue descartada en el momento en que el cuerpo de Santiago fue hallado con dos puñaladas: una debajo de la tetilla izquierda y otra más abajo.

Al momento de la llegada de los servicios de emergencia, M. N. N. le insistió a los médicos que Santiago “estaba vivo” y les preguntó a qué hospital lo llevarían. Acto seguido, la adolescente se retiró y se fugó de la escena mientras la policía comenzaba a revisar la casa.

La joven luego llamó a la madre de la víctima para confesar el delito a través de una llamada telefónica. “Me peleé y lo apuñalé”, reveló la adolescente al comunicarse con Estela, la madre de Santiago.

Adolescente arrestada

La detención se realizó este viernes en La Matanza, en el marco de una serie de allanamientos realizados por la Policía Bonaerense. La sospechosa fue hallada en el último de los domicilios revisados y quedó a disposición del fiscal Juan Ignacio Colazo, de la UFI de Responsabilidad Juvenil N°2 de Lomas de Zamora.

Denuncias de la familia

Según trascendió, la familia de Santiago ya había denunció en varias ocasiones la conducta violenta de la adolescente, , asegurando que ya lo había atacado en oportunidades anteriores.

Macarena y Tamara, dos de los siete hermanos de la víctima, describieron a M. N. N. como una persona "tóxica, manipuladora y controladora".

Macarena, en particular, relató que la principal sospechosa no permitía que Santiago estuviera con su familia. “Le decía que era una mariquita, una pollerita de mamá, y no era así”.

Profundizando en el patrón de violencia, la hermana mayor de Santiago aseguró, en diálogo con radio Mitre, que su cuñada se burlaba constantemente de la víctima, quien vivía manipulado y era agredido físicamente. Un ejemplo de esta dinámica de abuso, según Macarena, era que "eran reiteradas las oportunidades en las que ella le pegaba y él, sumiso, se quedaba en la esquina a la espera de que ella decidiera abrirle la puerta".