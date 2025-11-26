26 de noviembre de 2025 - 12:28

Decidieron qué pasará con la "descuartizadora de Guaymallén" hasta que llegue el juicio

Adriana Valeria Suárez Cervant está acusada de homicidio agravado por ensañamiento por la muerte de César Rodas. Ayer le dictaron preventiva junto a sus dos presuntos cómplices: Marcelo Rubén Altamirano (35) y Ángel Jonathan Quiroz.

Adriana Suárez (40), detenida por el crimen de César Rodas (41) en una casa de Guaymallén, tenía antecedentes penales

Los Andes | Redacción Policiales
Los tres acusados de haber asesinado de forma violenta a César Darío Rodas (41), en una vivienda de Guaymallén seguirán en la cárcel hasta llegar a juicio por el delito de por “homicidio agravado por ensañamiento”,

Así se determinó ayer por la tarde en una audiencia realizada en el Polo Judicial por el juez Gabriel Bragagnolo quien dictó la prisión preventiva para Adriana Valeria Suárez Cervant (40) –conocida mediáticamente como la "descuartizadora de Guaymallén"- y para los otros dos imputados: Marcelo Rubén Altamirano (35) y Ángel Jonathan Quiroz, este último como participe secundario del violento crimen.

La fiscal de Homicidios Andrea Lazo fue quien solicitó la prisión preventiva, presentando ante el juez una serie de pruebas e indicios que constan en el expediente, tales como testimonio de testigos, mensajes telefónicos rescatados de los celulares de los acusados y elementos recogidos en la vivienda ubicada en Adolfo Calle al 2900, de Guaymallén, donde el 19 de junio pasado, descuartizaron y quemaron a la víctima.

El excuñado de Adriana Suárez acudió horas después de asesinato a la Comisaría 44° del barrio Unimev para alertar que la mujer le había enviado por WhatsApp una serie de fotos que mostraban el torso quemado de un varón, fácil de identificar por sus tatuajes.

El denunciante indicó a la Policía que la mujer cumplía con una sentencia con prisión domiciliaria en una casa ubicada sobre calle Adolfo Calle al 1.978, por lo que los efectivos, tras lograr una orden de allanamiento, ingresaron a la vivienda alrededor de las 23.

Allí dieron con Suárez y encontraron el cuerpo golpeado, descuartizado y quemado de César Darío Rodas. Al ser entrevistada, Suárez expresó a los uniformados que el muerto era su inquilino, quien habría intentado abusar de una de sus hijas. Por tal motivo, según su relato, procedió a matarlo.

Y para semejante misión, habría contado con la ayuda de los otros dos aprehendidos en la causa e investigados como coautores del homicidio: Marcelo Rubén Altamirano y Ángel Jonathan Quiroz

Como Suárez, ambos sujetos tenían un largo historial delictivo por robo agravado en grado de tentativa, drogas, resistencia a la autoridad y amenazas agravadas con lesiones, entre otros delitos, informaron fuentes policiales.

Tras conocerse el hecho personal de Asistencia a la Víctima trasladó a las hijas de Suárez, cinco menores de edad, a la Oficina Fiscal para que recibieran asistencia por parte del Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI). Según trascendió, las niñas fueron testigos de las escenas del horror.

En 2020, la mujer recibió una condena a seis años de prisión por el delito de robo agravado por el uso de arma blanca en concurso por ser en poblado y en banda. Al tener bajo su cuidado a hijas menores de edad más el riesgo de la época por el Covid-19, retomó la modalidad domiciliaria en la casa ubicada sobre Adolfo Calle al 1.978, casi México.

