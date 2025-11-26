Decidieron qué pasará con la "descuartizadora de Guaymallén" hasta que llegue el juicio

Adriana Valeria Suárez Cervant está acusada de homicidio agravado por ensañamiento por la muerte de César Rodas. Ayer le dictaron preventiva junto a sus dos presuntos cómplices: Marcelo Rubén Altamirano (35) y Ángel Jonathan Quiroz.

Los tres acusados de haber asesinado de forma violenta a César Darío Rodas (41), en una vivienda de Guaymallén seguirán en la cárcel hasta llegar a juicio por el delito de por “homicidio agravado por ensañamiento”,

Así se determinó ayer por la tarde en una audiencia realizada en el Polo Judicial por el juez Gabriel Bragagnolo quien dictó la prisión preventiva para Adriana Valeria Suárez Cervant (40) –conocida mediáticamente como la "descuartizadora de Guaymallén"- y para los otros dos imputados: Marcelo Rubén Altamirano (35) y Ángel Jonathan Quiroz, este último como participe secundario del violento crimen.

La fiscal de Homicidios Andrea Lazo fue quien solicitó la prisión preventiva, presentando ante el juez una serie de pruebas e indicios que constan en el expediente, tales como testimonio de testigos, mensajes telefónicos rescatados de los celulares de los acusados y elementos recogidos en la vivienda ubicada en Adolfo Calle al 2900, de Guaymallén, donde el 19 de junio pasado, descuartizaron y quemaron a la víctima.

El excuñado de Adriana Suárez acudió horas después de asesinato a la Comisaría 44° del barrio Unimev para alertar que la mujer le había enviado por WhatsApp una serie de fotos que mostraban el torso quemado de un varón, fácil de identificar por sus tatuajes.

El denunciante indicó a la Policía que la mujer cumplía con una sentencia con prisión domiciliaria en una casa ubicada sobre calle Adolfo Calle al 1.978, por lo que los efectivos, tras lograr una orden de allanamiento, ingresaron a la vivienda alrededor de las 23.