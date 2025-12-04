4 de diciembre de 2025 - 12:14

Honda confirmó el precio de la Navi 110 para diciembre

La Honda Navi 110 mantiene precios competitivos en diciembre 2025. Sus valores actualizados, características y por qué es una de las motos más buscadas.

Honda confirmó el precio de la Navi 110 para diciembre (2)
Por Andrés Aguilera

Leé además

Precio del Fiat Mobi en diciembre 2025: sigue siendo el auto más accesible de Argentina

Precio del Fiat Mobi en diciembre 2025: sigue siendo el auto más accesible de Argentina

Por Ignacio Alvarado
Precio del Peugeot 208 en diciembre 2025: cuánto cuesta uno de los autos más elegidos de Argentina

Precio del Peugeot 208 en diciembre 2025: cuánto cuesta uno de los autos más elegidos de Argentina

Por Ignacio Alvarado

Precio Honda Navi en diciembre 2025

Según los valores publicados por la marca japonesa en la Argentina, la Honda Navi 110 conserva en diciembre el precio de referencia anunciado en noviembre:

  • Honda Navi 110: $2.798.000

Este valor puede variar levemente según concesionario, zona geográfica y costos de flete. La Navi continúa posicionándose como una alternativa urbana accesible dentro de la línea Honda.

Honda confirmó el precio de la Navi 110 para diciembre (1)

Motor, transmisión y consumo de la Honda Navi 110

La Honda Navi combina un motor monocilíndrico de 4 tiempos con 109 cc y arranque eléctrico y a pedal, ideal para uso diario. Uno de sus puntos más destacados es la transmisión automática tipo V-Matic, que elimina los cambios manuales y ofrece una conducción muy simple.

Entre sus características principales:

  • Motor 109 cc refrigerado por aire

  • 2 válvulas y rendimiento estable en ciudad

  • Caja automática, muy cómoda para principiantes

  • Tanque de 3,5 litros, apto para trayectos urbanos frecuentes

  • Consumo reducido, con excelente eficiencia para su tamaño

Esta configuración hace que la Navi sea una moto liviana, práctica y muy fácil de manejar en entornos urbanos.

Dimensiones, diseño y equipamiento urbano

La Navi se destaca por su estilo compacto y una posición de manejo accesible para conductores de distintas alturas. Con un peso total de 104 kg, resulta ágil en maniobras rápidas.

Dimensiones:

  • Largo: 1.808 mm

  • Ancho: 748 mm

  • Alto: 1.039 mm

  • Altura del asiento: 762 mm

Honda confirmó el precio de la Navi 110 para diciembre (3)

La moto incorpora:

  • Neumáticos 90/90-12 adelante

  • Neumáticos 90/100-10 atrás

  • Diseño juvenil y llamativo

  • Excelente maniobrabilidad en espacios reducidos

  • Equipamiento simple pero práctico

La combinación de peso bajo, ruedas de distinto tamaño y transmisión automática la convierten en una moto ideal para uso urbano intenso.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

honda confirmo el precio de la wave 110s para diciembre

Honda confirmó el precio de la Wave 110S para diciembre

Por Andrés Aguilera
La producción automotriz sigue a la baja

La producción automotriz sigue sin levantar y cayó casi 30% interanual en noviembre

Por Redacción Economía
Vehículos de BYD en Argentina.

Qué modelos destacan en el cupo de autos híbridos y eléctricos que aprobó el Gobierno para 2026

Por Redacción Economía
asi se veria el nuevo volkswagen senda: la version 2027 del clasico automovil

Así se vería el nuevo Volkswagen Senda: la versión 2027 del clásico automóvil

Por Andrés Aguilera