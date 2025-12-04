Honda confirmó el precio de la Navi 110 para diciembre

Según los valores publicados por la marca japonesa en la Argentina, la Honda Navi 110 conserva en diciembre el precio de referencia anunciado en noviembre:
Honda Navi 110: $2.798.000
Este valor puede variar levemente según concesionario, zona geográfica y costos de flete. La Navi continúa posicionándose como una alternativa urbana accesible dentro de la línea Honda.
Motor, transmisión y consumo de la Honda Navi 110
La Honda Navi combina un motor monocilíndrico de 4 tiempos con 109 cc y arranque eléctrico y a pedal, ideal para uso diario. Uno de sus puntos más destacados es la transmisión automática tipo V-Matic, que elimina los cambios manuales y ofrece una conducción muy simple.
Entre sus características principales:
Motor 109 cc refrigerado por aire
2 válvulas y rendimiento estable en ciudad
Caja automática, muy cómoda para principiantes
Tanque de 3,5 litros, apto para trayectos urbanos frecuentes
Consumo reducido, con excelente eficiencia para su tamaño
Esta configuración hace que la Navi sea una moto liviana, práctica y muy fácil de manejar en entornos urbanos.
Dimensiones, diseño y equipamiento urbano
La Navi se destaca por su estilo compacto y una posición de manejo accesible para conductores de distintas alturas. Con un peso total de 104 kg, resulta ágil en maniobras rápidas.
Dimensiones:
Largo: 1.808 mm
Ancho: 748 mm
Alto: 1.039 mm
Altura del asiento: 762 mm
La moto incorpora:
Neumáticos 90/90-12 adelante
Neumáticos 90/100-10 atrás
Diseño juvenil y llamativo
Excelente maniobrabilidad en espacios reducidos
Equipamiento simple pero práctico
La combinación de peso bajo, ruedas de distinto tamaño y transmisión automática la convierten en una moto ideal para uso urbano intenso.