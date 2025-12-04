Honda confirmó el precio de la Navi 110 para diciembre

La Honda Navi 110, una de las motos más compactas del mercado argentino , actualizó su precio para diciembre 2025 y sigue destacando por su diseño urbano , su bajo consumo y su practicidad. Es una opción ideal para traslados diarios y conductores principiantes.

Según los valores publicados por la marca japonesa en la Argentina, la Honda Navi 110 conserva en diciembre el precio de referencia anunciado en noviembre:

Este valor puede variar levemente según concesionario, zona geográfica y costos de flete. La Navi continúa posicionándose como una alternativa urbana accesible dentro de la línea Honda.

La Honda Navi combina un motor monocilíndrico de 4 tiempos con 109 cc y arranque eléctrico y a pedal , ideal para uso diario. Uno de sus puntos más destacados es la transmisión automática tipo V-Matic , que elimina los cambios manuales y ofrece una conducción muy simple.

Entre sus características principales:

Motor 109 cc refrigerado por aire

2 válvulas y rendimiento estable en ciudad

Caja automática , muy cómoda para principiantes

Tanque de 3,5 litros , apto para trayectos urbanos frecuentes

Consumo reducido, con excelente eficiencia para su tamaño

Esta configuración hace que la Navi sea una moto liviana, práctica y muy fácil de manejar en entornos urbanos.

Dimensiones, diseño y equipamiento urbano

La Navi se destaca por su estilo compacto y una posición de manejo accesible para conductores de distintas alturas. Con un peso total de 104 kg, resulta ágil en maniobras rápidas.

Dimensiones:

Largo: 1.808 mm

Ancho: 748 mm

Alto: 1.039 mm

Altura del asiento: 762 mm

La moto incorpora:

Neumáticos 90/90-12 adelante

Neumáticos 90/100-10 atrás

Diseño juvenil y llamativo

Excelente maniobrabilidad en espacios reducidos

Equipamiento simple pero práctico

La combinación de peso bajo, ruedas de distinto tamaño y transmisión automática la convierten en una moto ideal para uso urbano intenso.