Así se vería el nuevo Renault Laguna: la versión 2027 del clásico auto

Renault Laguna 2027: así imagina la IA la reinterpretación moderna del clásico francés
La recreación conceptual generada por IA toma como base las líneas del Renault Laguna original, especialmente su silueta aerodinámica, su frontal estilizado y su inconfundible perfil europeo. El render 2027 combina nostalgia y modernidad:
Faros LED afilados, reinterpretación de las ópticas envolventes
Parrilla delgada, inspirada en el diseño noventoso
Línea de techo curva, sello característico del Laguna
Zaga limpia con luces horizontales estilizadas
Llantas multirradio, en clave actual
Proporciones equilibradas, fieles al estilo francés
Este diseño no existe en la realidad: es solamente una invención de la inteligencia artificial, construida siguiendo los rasgos auténticos del Laguna.
Cómo era el Renault Laguna real: diseño, motores y características
El Renault Laguna llegó a la Argentina durante la década del ’90 como uno de los sedanes más tecnológicos y avanzados del segmento D. Se destacó por su confort, su diseño aerodinámico y su equipamiento superior para la época.
Entre sus características más recordadas:
Motores 2.0 nafteros y versiones V6, según generación
Excelente calidad de rodaje y suspensiones confortables
Equipamiento premium: climatizador, airbags y controles eléctricos
Silueta fluida, típica de los diseños franceses
Interior amplio, con terminaciones superiores para su segmento
El Laguna se posicionó como una alternativa moderna frente a rivales europeos y japoneses, destacando especialmente en ruta y confort general.
Hasta cuándo se produjo el Renault Laguna para el mercado argentino
Si bien el Laguna nunca se fabricó en Argentina, se comercializó en el país hasta fines de los años 2000, cuando Renault dejó de ofrecerlo en la región debido a la llegada de nuevos modelos y a cambios en la estrategia comercial.
A nivel global, el Renault Laguna se produjo hasta 2015, año en que fue reemplazado por el Renault Talisman, marcando el final de una saga de casi dos décadas.