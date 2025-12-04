4 de diciembre de 2025 - 13:57

Así se vería el nuevo Renault Laguna: la versión 2027 del clásico auto

La IA imaginó cómo sería un Renault Laguna 2027, respetando su diseño original. Así era el modelo real y hasta cuándo se produjo para el mercado argentino.

Por Andrés Aguilera

Renault Laguna 2027: así imagina la IA la reinterpretación moderna del clásico francés

La recreación conceptual generada por IA toma como base las líneas del Renault Laguna original, especialmente su silueta aerodinámica, su frontal estilizado y su inconfundible perfil europeo. El render 2027 combina nostalgia y modernidad:

  • Faros LED afilados, reinterpretación de las ópticas envolventes

  • Parrilla delgada, inspirada en el diseño noventoso

  • Línea de techo curva, sello característico del Laguna

  • Zaga limpia con luces horizontales estilizadas

  • Llantas multirradio, en clave actual

  • Proporciones equilibradas, fieles al estilo francés

Este diseño no existe en la realidad: es solamente una invención de la inteligencia artificial, construida siguiendo los rasgos auténticos del Laguna.

Cómo era el Renault Laguna real: diseño, motores y características

El Renault Laguna llegó a la Argentina durante la década del ’90 como uno de los sedanes más tecnológicos y avanzados del segmento D. Se destacó por su confort, su diseño aerodinámico y su equipamiento superior para la época.

Entre sus características más recordadas:

  • Motores 2.0 nafteros y versiones V6, según generación

  • Excelente calidad de rodaje y suspensiones confortables

  • Equipamiento premium: climatizador, airbags y controles eléctricos

  • Silueta fluida, típica de los diseños franceses

  • Interior amplio, con terminaciones superiores para su segmento

El Laguna se posicionó como una alternativa moderna frente a rivales europeos y japoneses, destacando especialmente en ruta y confort general.

Hasta cuándo se produjo el Renault Laguna para el mercado argentino

Si bien el Laguna nunca se fabricó en Argentina, se comercializó en el país hasta fines de los años 2000, cuando Renault dejó de ofrecerlo en la región debido a la llegada de nuevos modelos y a cambios en la estrategia comercial.

A nivel global, el Renault Laguna se produjo hasta 2015, año en que fue reemplazado por el Renault Talisman, marcando el final de una saga de casi dos décadas.

