13 de abril de 2026 - 13:00

Cuánto sale la moto Motomel Blitz 110 con increíble precio en abril 2026 en Argentina

La Motomel Blitz 110 se posiciona entre las motos más accesibles en Argentina, destacándose por su bajo precio y practicidad para el uso diario.

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Por Ignacio Alvarado

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En el mercado de motos de Argentina, la Motomel Blitz 110 logra posicionarse como una opción confiable para el uso diario. Su precio competitivo y mantenimiento simple permiten que este modelo de Motomel gane terreno frente a otras alternativas del segmento económico.

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El crecimiento de la Motomel Blitz 110 en Argentina se explica por la demanda de vehículos económicos. Dentro del universo de motos, este modelo se destaca por ofrecer un equilibrio entre confiabilidad y precio, lo que la convierte en una opción atractiva para quienes buscan reducir gastos.

Otro factor clave de la Motomel Blitz 110 es su practicidad en el tránsito urbano de Argentina. Entre las motos económicas, su bajo precio y facilidad de uso la posicionan como una de las más elegidas para quienes necesitan movilidad diaria sin grandes inversiones.

Precio de la Motomel Blitz 110 en abril 2026

  • Motomel Blitz 110 Base: $1.280.000
  • Motomel Blitz 110 Full: $1.420.000
  • Motomel Blitz 110 Plus: $1.580.000
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Los valores corresponden a Argentina y pueden variar según concesionario, disponibilidad y condiciones comerciales dentro del mercado de motos.

Características de la Motomel Blitz 110

El motor de la Motomel Blitz 110 es monocilíndrico de 110 cc, pensado para ofrecer eficiencia en ciudad. Dentro del segmento de motos en Argentina, este modelo se destaca por su bajo consumo y precio accesible.

En consumo, la Motomel Blitz 110 se posiciona como una de las motos más eficientes de Argentina, permitiendo reducir gastos diarios. Su precio competitivo se complementa con un rendimiento ideal para trayectos urbanos frecuentes.

La tecnología de la Motomel Blitz 110 es simple pero funcional, algo habitual en motos económicas de Argentina. Este enfoque permite mantener un precio accesible sin sumar costos innecesarios en el equipamiento.

En seguridad, la Motomel Blitz 110 ofrece frenos confiables y estructura liviana. Dentro del segmento de motos en Argentina, estas características permiten mantener un buen equilibrio entre prestaciones y precio.

El confort de la Motomel Blitz 110 está orientado al uso diario, con una posición de manejo cómoda. Entre las motos económicas de Argentina, su precio y practicidad la convierten en una opción muy utilizada.

Frente a otras motos en Argentina, la Motomel Blitz 110 mantiene un posicionamiento sólido gracias a su confiabilidad y precio competitivo, consolidándose como una de las alternativas más buscadas del segmento urbano.

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