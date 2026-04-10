10 de abril de 2026 - 11:00

Cuánto sale la moto Honda Wave 110 con precio actualizado en abril 2026 en Argentina

La Honda Wave 110 continúa entre las motos más elegidas en Argentina por su equilibrio entre precio, bajo consumo y confiabilidad para el uso diario.

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Por Ignacio Alvarado

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En el mercado de motos de Argentina, la Honda Wave 110 se destaca por su reputación de durabilidad y fácil mantenimiento. El precio competitivo y la amplia disponibilidad de repuestos hacen que este modelo de la marca japonesa continúe siendo una referencia dentro del segmento urbano.

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El posicionamiento de la Honda Wave 110 dentro de las motos económicas en Argentina responde a su eficiencia y confiabilidad histórica. Este modelo combina buen rendimiento con un precio accesible, lo que explica por qué sigue siendo una de las alternativas preferidas para uso diario.

Otro punto fuerte de la Honda Wave 110 en Argentina es su bajo consumo de combustible. Dentro del segmento de motos, su precio competitivo y su facilidad de manejo la convierten en una opción ideal tanto para quienes buscan su primera unidad como para quienes priorizan economía.

Precio de la Honda Wave 110 en abril 2026

  • Honda Wave 110S Freno a tambor: $3.426.900
  • Honda Wave 110S Freno a disco: $4.020.800
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Los valores corresponden a Argentina y pueden variar según concesionario, gastos administrativos y disponibilidad en el mercado de motos.

Características de la Honda Wave 110

El motor de la Honda Wave 110 es monocilíndrico de 109 cc, pensado para ofrecer confiabilidad y bajo consumo dentro del segmento de motos urbanas en Argentina, donde el precio del combustible influye en la elección de los usuarios.

En consumo, la Honda Wave 110 se destaca entre las motos económicas de Argentina por su eficiencia, permitiendo reducir el gasto mensual y mantener controlado el precio de uso cotidiano, algo clave para quienes utilizan el vehículo todos los días.

La tecnología de la Honda Wave 110 incluye arranque eléctrico y transmisión semiautomática de 4 velocidades, características habituales en motos pensadas para la ciudad en Argentina, donde el precio competitivo sigue siendo uno de los factores más valorados por los compradores.

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En seguridad, la Honda Wave 110 incorpora sistema CBS de frenado combinado, que mejora la estabilidad al frenar dentro del segmento de motos urbanas en Argentina, manteniendo un equilibrio adecuado entre equipamiento y precio accesible.

El confort de la Honda Wave 110 se relaciona con su bajo peso y fácil maniobrabilidad, características clave en motos utilizadas para desplazamientos diarios en Argentina, donde el precio competitivo la posiciona como alternativa práctica para distintos perfiles de usuario.

Frente a otras motos del mercado de Argentina, la Honda Wave 110 mantiene un posicionamiento sólido gracias a su confiabilidad mecánica y estabilidad de precio, factores que continúan impulsando su popularidad dentro del segmento urbano accesible.

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