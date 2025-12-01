1 de diciembre de 2025 - 11:58

Honda confirmó el precio de la Wave 110S para diciembre

Motos. La Honda Wave 110S actualizó su precio para diciembre 2025. Conocé los valores, sus versiones y las principales características técnicas.

cuanto-sale-la-honda-wave-110s-c
Por Andrés Aguilera

Leé además

mondial ld 110 max: precio actualizado de noviembre 2025

Mondial LD 110 Max: precio actualizado de noviembre 2025

Por Andrés Aguilera
Volkswagen Tera: recién estrena Argentina y este es su precio en noviembre

Volkswagen Tera: recién estrena Argentina y este es su precio en noviembre

Por Ignacio Alvarado

Características, motor y consumo de la Honda Wave 110S

Pensada para movilidad diaria, la Honda Wave 110S utiliza un motor monocilíndrico de 4 tiempos, OHC, refrigerado por aire, con 109 cc de cilindrada. Su configuración es reconocida por su durabilidad y su mantenimiento económico.

image

Entre sus datos principales:

  • Potencia suave, ideal para ciudad

  • Transmisión por cadena con 4 velocidades

  • Arranque eléctrico, práctico en uso cotidiano

  • Consumo bajo gracias a su cilindrada reducida

Con un peso total cercano a 101 kg, ofrece una maniobrabilidad destacada, especialmente útil en tránsito urbano.

Dimensiones, suspensión y versiones disponibles

La Wave 110S combina dimensiones compactas con una posición de manejo cómoda, apta para conductores de cualquier experiencia. Sus medidas oficiales son:

  • Largo: 1.898 mm

  • Ancho: 702 mm

  • Alto: 1.086 mm

  • Distancia entre ejes: 1.227 mm

  • Altura del asiento: 763 mm

image

En cuanto al ciclo, incorpora:

  • Horquilla telescópica delantera

  • Doble amortiguador hidráulico trasero

  • Neumáticos 70/90-17 adelante y 80/90-17 atrás

  • Sistema de frenos a tambor o a disco, según versión

Además, su tanque de 3,7 litros le permite una autonomía adecuada para el uso urbano, manteniendo un consumo muy contenido.

Precio Honda Wave 110S en diciembre 2025

Para diciembre 2025, la Honda Wave 110S mantiene los mismos valores publicados en noviembre, según concesionarios y listas de referencia del mercado. Los precios vigentes por versión son:

  • Honda Wave 110S: $2.798.000

  • Honda Wave 110S Full: $4.198.000

Ambas variantes comparten la misma mecánica y estructura, diferenciándose únicamente por el sistema de frenos. La Wave continúa posicionándose como una moto fiable, accesible y con fuerte presencia en todo el país.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

asi se veria el nuevo cadillac seville: la version 2027 del clasico auto

Así se vería el nuevo Cadillac Seville: la versión 2027 del clásico auto

Por Andrés Aguilera
asi se veria el nuevo chevy 250: la version 2027 del historico auto

Así se vería el nuevo Chevy 250: la versión 2027 del histórico auto

Por Andrés Aguilera
Precio del Toyota Corolla Cross en noviembre 2025: cuánto cuesta este auto en Argentina

Precio del Toyota Corolla Cross en noviembre 2025: cuánto cuesta este auto en Argentina

Por Ignacio Alvarado
precio de la volkswagen taos en noviembre 2025: cuanto cuesta este auto en argentina

Precio de la Volkswagen Taos en noviembre 2025: cuánto cuesta este auto en Argentina

Por Ignacio Alvarado