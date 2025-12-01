Honda confirmó el precio de la Wave 110S para diciembre

Características, motor y consumo de la Honda Wave 110S
Pensada para movilidad diaria, la Honda Wave 110S utiliza un motor monocilíndrico de 4 tiempos, OHC, refrigerado por aire, con 109 cc de cilindrada. Su configuración es reconocida por su durabilidad y su mantenimiento económico.
Entre sus datos principales:
Potencia suave, ideal para ciudad
Transmisión por cadena con 4 velocidades
Arranque eléctrico, práctico en uso cotidiano
Consumo bajo gracias a su cilindrada reducida
Con un peso total cercano a 101 kg, ofrece una maniobrabilidad destacada, especialmente útil en tránsito urbano.
Dimensiones, suspensión y versiones disponibles
La Wave 110S combina dimensiones compactas con una posición de manejo cómoda, apta para conductores de cualquier experiencia. Sus medidas oficiales son:
Largo: 1.898 mm
Ancho: 702 mm
Alto: 1.086 mm
Distancia entre ejes: 1.227 mm
Altura del asiento: 763 mm
En cuanto al ciclo, incorpora:
Horquilla telescópica delantera
Doble amortiguador hidráulico trasero
Neumáticos 70/90-17 adelante y 80/90-17 atrás
Sistema de frenos a tambor o a disco, según versión
Además, su tanque de 3,7 litros le permite una autonomía adecuada para el uso urbano, manteniendo un consumo muy contenido.
Precio Honda Wave 110S en diciembre 2025
Para diciembre 2025, la Honda Wave 110S mantiene los mismos valores publicados en noviembre, según concesionarios y listas de referencia del mercado. Los precios vigentes por versión son:
Honda Wave 110S: $2.798.000
Honda Wave 110S Full: $4.198.000
Ambas variantes comparten la misma mecánica y estructura, diferenciándose únicamente por el sistema de frenos. La Wave continúa posicionándose como una moto fiable, accesible y con fuerte presencia en todo el país.