Confirmado: nuevo precio para la Honda XR 300 en diciembre

Motos. La Honda XR 300 conserva su precio oficial en diciembre 2025. El valor actualizado y los principales datos técnicos de la Tornado.

Confirmado nuevo precio para la Honda XR 300 en diciembre
La Honda XR 300, evolución de la histórica Tornado, mantiene su precio estable para diciembre 2025 y sigue consolidándose como una de las motos trail más buscadas del mercado. Con mayor tecnología, mejor rendimiento y conducción mixta, continúa posicionándose como referente del segmento.

Motor, rendimiento y tecnología de la Honda XR 300

La Tornado XR300 incorpora un motor monocilíndrico de cuatro tiempos con 294 cc, refrigerado por aire y aceite, y una relación de compresión de 9.3:1. Este conjunto ofrece una respuesta progresiva y confiable, ideal para uso urbano, viajes y caminos rurales.

Características destacadas:

  • Inyección electrónica PGM-FI, que optimiza consumo

  • Caja de seis marchas, con relaciones equilibradas

  • Encendido eléctrico y transmisión final por cadena

  • Comportamiento mixto pensado para asfalto y tierra

La XR 300 mejora notablemente el desempeño respecto a la tradicional XR 250, ofreciendo mayor suavidad y eficiencia mecánica.

Suspensiones, frenos y ciclística: claves de su comportamiento trail

La moto equipa suspensiones Showa, con recorridos largos que absorben desniveles y mejoran el confort en usos exigentes. Ofrece:

  • Horquilla telescópica Showa con 221 mm de recorrido

  • Monoshock Pro-Link Showa trasero con 227 mm

  • Neumático delantero 90/90-21 y trasero 120/80-18

En seguridad, incorpora ABS en ambas ruedas:

  • Disco delantero de 256 mm con pinza Nissin de dos pistones

  • Disco trasero de 220 mm con pinza Nissin de un pistón

Este equipamiento convierte a la XR 300 en una de las trail más equilibradas del mercado en términos de frenado y estabilidad.

Dimensiones, ergonomía y diseño de la XR 300

La Honda XR 300 ofrece una postura de manejo cómoda gracias a su ergonomía trail. Sus medidas oficiales son:

  • 2.202 mm de largo

  • 828 mm de ancho

  • 1.298 mm de alto

  • Distancia entre ejes: 1.429 mm

  • Altura del asiento: 890 mm

  • Peso total: 153 kg

  • Tanque de 13,8 litros, ideal para viajes largos

El diseño conserva el ADN Tornado, con carrocería angulosa, ópticas modernas y una estética robusta apta para aventuras.

Precio Honda XR 300 en diciembre 2025

Según la lista oficial vigente de Honda Motor de Argentina, la Honda XR 300 mantiene el mismo precio informado en noviembre:

  • Honda XR 300 (Tornado XR300): $10.529.600

Este valor puede variar ligeramente según provincia y concesionario, pero sigue siendo la referencia nacional para diciembre.

