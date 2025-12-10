El informe actualizado sobre Volkswagen, auto, autos y Argentina revela cómo queda el valor de la pick-up y qué cambia este mes.

Precio de la Volkswagen Amarok en diciembre 2025: cuánto sale el auto en Argentina

La Volkswagen Amarok vuelve a posicionarse entre los autos más buscados de Argentina, reforzando su prestigio como el auto robusto y versátil de la automotriz Volkswagen. En un mercado cada vez más competitivo, la pick-up logra sostener su lugar con mejoras constantes en potencia, confort y diseño sin perder su esencia.

En el competitivo escenario de los autos en Argentina, la Volkswagen Amarok se destaca por su equilibrio entre tecnología, diseño y rendimiento, atributos que la mantienen como uno de los modelos más elegidos. Su presencia se afianza especialmente entre quienes buscan un auto resistente para el trabajo, pero también cómodo para el uso familiar.

image Precio de la Volkswagen Amarok en diciembre 2025: cuánto sale el auto en Argentina La automotriz Volkswagen logró que la Amarok evolucione al compás de los autos modernos, con un frente imponente, llantas de gran tamaño y un estilo que refuerza el ADN de los autos de la marca en Argentina. Cada actualización consolida a este auto como una referencia del segmento.

La combinación de tracción integral, motores eficientes y un interior de calidad superior convierte a la Volkswagen Amarok en uno de los autos utilitarios más completos de Argentina. La pick-up mantiene así su reputación como auto confiable tanto para el trabajo como para la vida cotidiana.

Precio de la Volkswagen Amarok en diciembre 2025 D/C 2.0 TDi 180 CV 4x2 Trend G2: $61.775.600

D/C 2.0 TDi 180 CV 4x2 Comfort G2 AT: $76.710.000

D/C 3.0 TDi V6 4x4 8AT High G2 258 CV: $89.933.000

D/C 3.0 TDi V6 4x4 8AT Extreme G2 258 CV: $88.730.100

D/C 3.0 TDi V6 4x4 8AT Extreme G2 258 CV: $95.980.200

D/C 3.0 TDi V6 4x4 8AT Black Style G2 258 CV: $96.279.100

D/C 3.0 TDi V6 4x4 8AT Hero G2 258 CV: $95.980.200 image Precio de la Volkswagen Amarok en diciembre 2025: cuánto sale el auto en Argentina Estos valores pueden variar según región y concesionario en Argentina, pero mantienen la referencia oficial de la automotriz Volkswagen para este auto.

Características destacadas del modelo La Volkswagen Amarok incorpora motores 2.0 TDi de 180 CV y V6 de 258 CV, un diferencial clave para competir entre los autos más potentes de Argentina. Esta configuración la posiciona como un auto confiable para múltiples usos. En seguridad, la propuesta de Volkswagen suma seis airbags, control de estabilidad, alerta de colisión y asistente de carril, atributos que la consolidan como uno de los autos más seguros del país. Su enfoque busca elevar la protección en cada trayecto. image Precio de la Volkswagen Amarok en diciembre 2025: cuánto sale el auto en Argentina El diseño exterior combina robustez y elegancia, con faros LED, llantas diamantadas y detalles Black Style. Este sello de Volkswagen reafirma a la Amarok como un auto distintivo entre los autos utilitarios de Argentina. En el interior, la pick-up ofrece tapizados premium, climatizador bizona y cámara 360°, elementos que mejoran la experiencia a bordo. La apuesta de Volkswagen se centra en un auto cómodo y funcional. image Precio de la Volkswagen Amarok en diciembre 2025: cuánto sale el auto en Argentina Con un sistema multimedia avanzado y capacidad de carga superior, la Volkswagen Amarok mantiene su rol como auto icónico en Argentina. La combinación de potencia, equipamiento y diseño continúa ubicándola entre los autos preferidos por quienes buscan un modelo completo.