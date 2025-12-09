El
techo interior del auto suele acumular manchas, polvo y malos olores con el paso del tiempo. Aunque muchos lo ignoran, es una de las zonas más visibles cuando el vehículo está limpio. Con este vas a poder truco casero de limpieza, dejarlo impecable sin dañar el tapizado.
Dentro de las técnicas de limpieza de los autos más efectivas, este método es ideal para renovar el interior del auto sin gastar dinero.
1. Prepará una mezcla suave y efectiva de limpieza
El sencillo truco para limpiar el techo interior del auto y quitar las manchas fácilmente (3)
En un recipiente, mezclá
agua tibia, vinagre blanco y unas gotas de jabón neutro. Esta fórmula elimina grasa, polvo y restos de humo sin afectar la tela ni el pegamento del techo.
Si el olor del vinagre te resulta fuerte, podés agregar unas gotas de
aceite esencial de limón o lavanda.
2. Cómo aplicarla correctamente
Humecé apenas un
paño de microfibra o una esponja suave en la mezcla. Nunca empapes la superficie, ya que el exceso de agua puede despegar el tapizado.
Frotá con
movimientos circulares suaves sobre la mancha y secá enseguida con otro trapo limpio. Para manchas más profundas, repetí el proceso varias veces.
El sencillo truco para limpiar el techo interior del auto y quitar las manchas fácilmente (1)
3. Secado y mantenimiento del techo
Dejá las
ventanas abiertas para que el techo se seque por completo. Evitá usar secadores o calor directo.
Una vez seco, podés rociar un poco de
agua con bicarbonato de sodio para neutralizar olores. Realizar esta limpieza una vez al mes mantiene el interior del auto fresco y libre de manchas.