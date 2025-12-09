El techo interior del auto suele acumular manchas , polvo y malos olores con el paso del tiempo. Aunque muchos lo ignoran, es una de las zonas más visibles cuando el vehículo está limpio. Con este truco casero de limpieza , vas a poder dejarlo impecable sin dañar el tapizado.

Volkswagen confirmó el precio del Polo para diciembre

Dentro de las técnicas de limpieza de los autos más efectivas, este método es ideal para renovar el interior del auto sin gastar dinero.

En un recipiente, mezclá agua tibia , vinagre blanco y unas gotas de jabón neutro . Esta fórmula elimina grasa , polvo y restos de humo sin afectar la tela ni el pegamento del techo.

El sencillo truco para limpiar el techo interior del auto y quitar las manchas fácilmente (3)

Si el olor del vinagre te resulta fuerte, podés agregar unas gotas de aceite esencial de limón o lavanda.

Humecé apenas un paño de microfibra o una esponja suave en la mezcla. Nunca empapes la superficie, ya que el exceso de agua puede despegar el tapizado.

Frotá con movimientos circulares suaves sobre la mancha y secá enseguida con otro trapo limpio. Para manchas más profundas, repetí el proceso varias veces.

El sencillo truco para limpiar el techo interior del auto y quitar las manchas fácilmente (1)

3. Secado y mantenimiento del techo

Dejá las ventanas abiertas para que el techo se seque por completo. Evitá usar secadores o calor directo.

Una vez seco, podés rociar un poco de agua con bicarbonato de sodio para neutralizar olores. Realizar esta limpieza una vez al mes mantiene el interior del auto fresco y libre de manchas.