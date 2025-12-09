9 de diciembre de 2025 - 10:55

El sencillo truco para limpiar el techo interior del auto y quitar las manchas fácilmente

Un método casero de limpieza para eliminar manchas y olores del techo interior de los autos sin dañar el tapizado.

Por Andrés Aguilera

El techo interior del auto suele acumular manchas, polvo y malos olores con el paso del tiempo. Aunque muchos lo ignoran, es una de las zonas más visibles cuando el vehículo está limpio. Con este truco casero de limpieza, vas a poder dejarlo impecable sin dañar el tapizado.

Dentro de las técnicas de limpieza de los autos más efectivas, este método es ideal para renovar el interior del auto sin gastar dinero.

1. Prepará una mezcla suave y efectiva de limpieza

En un recipiente, mezclá agua tibia, vinagre blanco y unas gotas de jabón neutro. Esta fórmula elimina grasa, polvo y restos de humo sin afectar la tela ni el pegamento del techo.

Si el olor del vinagre te resulta fuerte, podés agregar unas gotas de aceite esencial de limón o lavanda.

2. Cómo aplicarla correctamente

Humecé apenas un paño de microfibra o una esponja suave en la mezcla. Nunca empapes la superficie, ya que el exceso de agua puede despegar el tapizado.

Frotá con movimientos circulares suaves sobre la mancha y secá enseguida con otro trapo limpio. Para manchas más profundas, repetí el proceso varias veces.

3. Secado y mantenimiento del techo

Dejá las ventanas abiertas para que el techo se seque por completo. Evitá usar secadores o calor directo.

Una vez seco, podés rociar un poco de agua con bicarbonato de sodio para neutralizar olores. Realizar esta limpieza una vez al mes mantiene el interior del auto fresco y libre de manchas.

