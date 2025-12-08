Volkswagen confirmó el precio del Polo para diciembre

Para diciembre 2025, el Volkswagen Polo conserva los valores publicados en noviembre, según el listado oficial de la automotriz. La gama queda así:
Polo Track MSI: $33.988.000
Polo Comfortline 170 TSI AT: $39.597.800
Polo Highline 170 TSI AT: $42.830.800
Polo GTS 250 TSI AT: $49.915.900
La oferta cubre desde versiones accesibles orientadas al uso urbano hasta configuraciones más potentes enfocadas en una conducción deportiva.
Motor, rendimiento y dimensiones del Polo Track MSI
La versión Track MSI, la más económica de la gama, utiliza un motor 1.5 naftero de 110 CV y 115 Nm, diseñado para ofrecer bajo consumo y buena respuesta urbana. Incluye caja manual de cinco velocidades, ideal para conductores que buscan control y eficiencia.
Sus características técnicas principales:
Motor 1.5 de 4 cilindros
Velocidad máxima entre 170 y 175 km/h
Suspensión delantera McPherson y trasera de brazo longitudinal
Frenos: discos ventilados adelante y tambor atrás
Tanque de 52 litros y baúl de 300 litros
El modelo cumple con normativa Euro 5, lo que mejora la eficiencia y reduce emisiones.
Seguridad y equipamiento del Volkswagen Polo
El Polo Track MSI incluye un paquete de seguridad amplio que lo posiciona como uno de los autos más completos de su categoría. Entre los elementos destacados figuran:
Airbags frontales y laterales
Control de estabilidad (ESC)
Frenos ABS y EBD
Anclajes ISOFIX en plazas traseras
Asistente de arranque en pendiente
Luces DRL halógenas y tercera luz de stop
En materia de confort incorpora:
Pantalla VW Play de 10 pulgadas
Wireless App Connect
Volante multifunción con regulación en altura y profundidad
Aire acondicionado
Dos puertos USB
Tapizados de tela y asientos delanteros con apoyacabeza integrado
También ofrece cuatro parlantes, dos tweeters y computadora de a bordo I-System.
Diseño exterior e interior: estilo urbano europeo
El Polo Track MSI mantiene un diseño moderno con:
Llantas de acero de 15"
Grilla frontal color negro
Ópticas envolventes de estilo europeo
Por dentro, se destaca por un habitáculo cómodo, una posición de manejo elevada y comandos accesibles que mejoran la experiencia cotidiana.