Volkswagen confirmó el precio del Polo para diciembre

El Volkswagen Polo, uno de los autos compactos más populares del país, actualizó su precio para diciembre 2025 y mantiene su presencia fuerte dentro del segmento urbano . Con buen equipamiento, eficiencia y diseño moderno, sigue siendo un hatchback elegido por familias y jóvenes.

Para diciembre 2025, el Volkswagen Polo conserva los valores publicados en noviembre, según el listado oficial de la automotriz. La gama queda así:

La oferta cubre desde versiones accesibles orientadas al uso urbano hasta configuraciones más potentes enfocadas en una conducción deportiva.

La versión Track MSI , la más económica de la gama, utiliza un motor 1.5 naftero de 110 CV y 115 Nm, diseñado para ofrecer bajo consumo y buena respuesta urbana. Incluye caja manual de cinco velocidades , ideal para conductores que buscan control y eficiencia.

Motor 1.5 de 4 cilindros

Velocidad máxima entre 170 y 175 km/h

Suspensión delantera McPherson y trasera de brazo longitudinal

Frenos: discos ventilados adelante y tambor atrás

Tanque de 52 litros y baúl de 300 litros

El modelo cumple con normativa Euro 5, lo que mejora la eficiencia y reduce emisiones.

Seguridad y equipamiento del Volkswagen Polo

El Polo Track MSI incluye un paquete de seguridad amplio que lo posiciona como uno de los autos más completos de su categoría. Entre los elementos destacados figuran:

Airbags frontales y laterales

Control de estabilidad (ESC)

Frenos ABS y EBD

Anclajes ISOFIX en plazas traseras

Asistente de arranque en pendiente

Luces DRL halógenas y tercera luz de stop

En materia de confort incorpora:

Pantalla VW Play de 10 pulgadas

Wireless App Connect

Volante multifunción con regulación en altura y profundidad

Aire acondicionado

Dos puertos USB

Tapizados de tela y asientos delanteros con apoyacabeza integrado

También ofrece cuatro parlantes, dos tweeters y computadora de a bordo I-System.

Diseño exterior e interior: estilo urbano europeo

El Polo Track MSI mantiene un diseño moderno con:

Llantas de acero de 15"

Grilla frontal color negro

Ópticas envolventes de estilo europeo

Por dentro, se destaca por un habitáculo cómodo, una posición de manejo elevada y comandos accesibles que mejoran la experiencia cotidiana.