Volkswagen confirmó el precio del Polo para diciembre

Autos. El Volkswagen Polo mantiene precios competitivos en diciembre 2025. Estas son las versiones disponibles, sus valores y los principales datos técnicos.

Precio del Volkswagen Polo en diciembre 2025 (1)
Precio Volkswagen Polo en diciembre 2025

Para diciembre 2025, el Volkswagen Polo conserva los valores publicados en noviembre, según el listado oficial de la automotriz. La gama queda así:

  • Polo Track MSI: $33.988.000

  • Polo Comfortline 170 TSI AT: $39.597.800

  • Polo Highline 170 TSI AT: $42.830.800

  • Polo GTS 250 TSI AT: $49.915.900

La oferta cubre desde versiones accesibles orientadas al uso urbano hasta configuraciones más potentes enfocadas en una conducción deportiva.

Motor, rendimiento y dimensiones del Polo Track MSI

La versión Track MSI, la más económica de la gama, utiliza un motor 1.5 naftero de 110 CV y 115 Nm, diseñado para ofrecer bajo consumo y buena respuesta urbana. Incluye caja manual de cinco velocidades, ideal para conductores que buscan control y eficiencia.

Sus características técnicas principales:

  • Motor 1.5 de 4 cilindros

  • Velocidad máxima entre 170 y 175 km/h

  • Suspensión delantera McPherson y trasera de brazo longitudinal

  • Frenos: discos ventilados adelante y tambor atrás

  • Tanque de 52 litros y baúl de 300 litros

El modelo cumple con normativa Euro 5, lo que mejora la eficiencia y reduce emisiones.

Precio del Volkswagen Polo en noviembre 2025 (2)

Seguridad y equipamiento del Volkswagen Polo

El Polo Track MSI incluye un paquete de seguridad amplio que lo posiciona como uno de los autos más completos de su categoría. Entre los elementos destacados figuran:

  • Airbags frontales y laterales

  • Control de estabilidad (ESC)

  • Frenos ABS y EBD

  • Anclajes ISOFIX en plazas traseras

  • Asistente de arranque en pendiente

  • Luces DRL halógenas y tercera luz de stop

En materia de confort incorpora:

  • Pantalla VW Play de 10 pulgadas

  • Wireless App Connect

  • Volante multifunción con regulación en altura y profundidad

  • Aire acondicionado

  • Dos puertos USB

  • Tapizados de tela y asientos delanteros con apoyacabeza integrado

También ofrece cuatro parlantes, dos tweeters y computadora de a bordo I-System.

Diseño exterior e interior: estilo urbano europeo

El Polo Track MSI mantiene un diseño moderno con:

  • Llantas de acero de 15"

  • Grilla frontal color negro

  • Ópticas envolventes de estilo europeo

Por dentro, se destaca por un habitáculo cómodo, una posición de manejo elevada y comandos accesibles que mejoran la experiencia cotidiana.

