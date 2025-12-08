La Honda CB 300F , una de las motos naked más buscadas del mercado argentino, mantiene su precio estable para diciembre 2025 y continúa destacándose por su equilibrio entre potencia , tecnología y conducción urbana. Es una opción ideal para quienes buscan una moto intermedia versátil.

Honda confirmó el precio de la XR190L para diciembre

Este valor puede variar según concesionario, flete y provincia, pero se mantiene como referencia oficial para diciembre 2025. El modelo continúa ganando terreno entre usuarios que buscan una naked accesible, moderna y confiable.

La CB 300F está impulsada por un motor monocilíndrico de 294 cc, OHC, cuatro tiempos y refrigerado por aire. Incorpora inyección electrónica PGM-FI , lo que mejora la eficiencia y reduce emisiones. Además, la caja de seis velocidades y el embrague anti-rebote aseguran una conducción más suave en ciudad y ruta.

Esta configuración la vuelve una moto equilibrada, capaz de desenvolverse bien en tráfico urbano y trayectos largos.

Honda CB 300F precio actualizado en diciembre 2025 (2)

Suspensión, frenos y seguridad: puntos fuertes del modelo

La Honda CB 300F incorpora un paquete de seguridad y ciclística superior dentro de su categoría. De serie incluye frenos ABS en ambas ruedas y un sistema de control de tracción HSTC, pensado para mejorar estabilidad en superficies de baja adherencia.

Detalles clave:

Disco delantero de 276 mm con doble pistón Nissin

Disco trasero de 220 mm con ABS

Horquilla delantera invertida Showa de 118 mm

Monoshock Showa trasero de 120 mm

Cubiertas 110/70-17 adelante y 150/60-17 atrás

La presencia de HSTC (Honda Selectable Torque Control) marca una diferencia importante en seguridad, sobre todo en lluvia, arena o ripio.

Dimensiones, comodidad y diseño

Las dimensiones de la CB 300F favorecen una postura de manejo cómoda y estable. Mide 2.084 mm de largo, 765 mm de ancho y 1.075 mm de alto. La distancia entre ejes es de 1.390 mm, ideal para equilibrio y agilidad urbana.

Otros datos importantes:

Altura del asiento: 789 mm

Peso total con líquidos: 214 kg

Tanque: 14,1 litros

El diseño combina estética deportiva, líneas afiladas y un estilo naked moderno que resalta su carácter urbano.