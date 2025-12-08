8 de diciembre de 2025 - 12:45

Honda CB 300F: precio actualizado en diciembre 2025

La Honda CB 300F actualiza su precio en diciembre 2025. Su valor oficial, su motor, equipamiento y por qué es una de las naked más completas del segmento.

Honda CB 300F precio actualizado en diciembre 2025 (1)
Por Andrés Aguilera

Leé además

honda confirmo el precio de la xr190l para diciembre

Honda confirmó el precio de la XR190L para diciembre

Por Andrés Aguilera
volkswagen confirmo el precio del polo para diciembre

Volkswagen confirmó el precio del Polo para diciembre

Por Andrés Aguilera

Precio Honda CB 300F en diciembre 2025

  • Honda CB 300F: $7.538.000

Este valor puede variar según concesionario, flete y provincia, pero se mantiene como referencia oficial para diciembre 2025. El modelo continúa ganando terreno entre usuarios que buscan una naked accesible, moderna y confiable.

Motor, rendimiento y tecnología de la Honda CB 300F

La CB 300F está impulsada por un motor monocilíndrico de 294 cc, OHC, cuatro tiempos y refrigerado por aire. Incorpora inyección electrónica PGM-FI, lo que mejora la eficiencia y reduce emisiones. Además, la caja de seis velocidades y el embrague anti-rebote aseguran una conducción más suave en ciudad y ruta.

Entre sus características destacadas:

  • Motor 294 cc, ideal para uso mixto

  • Relación de compresión 9.3:1

  • Arranque eléctrico con respuesta inmediata

  • Transmisión por cadena para mayor durabilidad

  • Buen torque y aceleración progresiva

Esta configuración la vuelve una moto equilibrada, capaz de desenvolverse bien en tráfico urbano y trayectos largos.

Honda CB 300F precio actualizado en diciembre 2025 (2)

Suspensión, frenos y seguridad: puntos fuertes del modelo

La Honda CB 300F incorpora un paquete de seguridad y ciclística superior dentro de su categoría. De serie incluye frenos ABS en ambas ruedas y un sistema de control de tracción HSTC, pensado para mejorar estabilidad en superficies de baja adherencia.

Detalles clave:

  • Disco delantero de 276 mm con doble pistón Nissin

  • Disco trasero de 220 mm con ABS

  • Horquilla delantera invertida Showa de 118 mm

  • Monoshock Showa trasero de 120 mm

  • Cubiertas 110/70-17 adelante y 150/60-17 atrás

La presencia de HSTC (Honda Selectable Torque Control) marca una diferencia importante en seguridad, sobre todo en lluvia, arena o ripio.

Dimensiones, comodidad y diseño

Las dimensiones de la CB 300F favorecen una postura de manejo cómoda y estable. Mide 2.084 mm de largo, 765 mm de ancho y 1.075 mm de alto. La distancia entre ejes es de 1.390 mm, ideal para equilibrio y agilidad urbana.

Otros datos importantes:

  • Altura del asiento: 789 mm

  • Peso total con líquidos: 214 kg

  • Tanque: 14,1 litros

El diseño combina estética deportiva, líneas afiladas y un estilo naked moderno que resalta su carácter urbano.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Una de las motos robadas en Pueyrredón Motos. Gentileza Ministerio de Seguridad. 

Otra vez robaron una concesionaria de motos: dos vehículos 0 km recuperados y cuatro menores detenidos

honda confirmo el precio de la navi 110 para diciembre

Honda confirmó el precio de la Navi 110 para diciembre

Por Andrés Aguilera
honda confirmo el precio de la wave 110s para diciembre

Honda confirmó el precio de la Wave 110S para diciembre

Por Andrés Aguilera
asi se veria el nuevo citroen mehari: la version 2028 del historico auto

Así se vería el nuevo Citroën Méhari: la versión 2028 del histórico auto

Por Andrés Aguilera