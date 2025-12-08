Honda CB 300F: precio actualizado en diciembre 2025

Este valor puede variar según concesionario, flete y provincia, pero se mantiene como referencia oficial para diciembre 2025. El modelo continúa ganando terreno entre usuarios que buscan una naked accesible, moderna y confiable.
Motor, rendimiento y tecnología de la Honda CB 300F
La CB 300F está impulsada por un motor monocilíndrico de 294 cc, OHC, cuatro tiempos y refrigerado por aire. Incorpora inyección electrónica PGM-FI, lo que mejora la eficiencia y reduce emisiones. Además, la caja de seis velocidades y el embrague anti-rebote aseguran una conducción más suave en ciudad y ruta.
Entre sus características destacadas:
Motor 294 cc, ideal para uso mixto
Relación de compresión 9.3:1
Arranque eléctrico con respuesta inmediata
Transmisión por cadena para mayor durabilidad
Buen torque y aceleración progresiva
Esta configuración la vuelve una moto equilibrada, capaz de desenvolverse bien en tráfico urbano y trayectos largos.
Suspensión, frenos y seguridad: puntos fuertes del modelo
La Honda CB 300F incorpora un paquete de seguridad y ciclística superior dentro de su categoría. De serie incluye frenos ABS en ambas ruedas y un sistema de control de tracción HSTC, pensado para mejorar estabilidad en superficies de baja adherencia.
Detalles clave:
Disco delantero de 276 mm con doble pistón Nissin
Disco trasero de 220 mm con ABS
Horquilla delantera invertida Showa de 118 mm
Monoshock Showa trasero de 120 mm
Cubiertas 110/70-17 adelante y 150/60-17 atrás
La presencia de HSTC (Honda Selectable Torque Control) marca una diferencia importante en seguridad, sobre todo en lluvia, arena o ripio.
Dimensiones, comodidad y diseño
Las dimensiones de la CB 300F favorecen una postura de manejo cómoda y estable. Mide 2.084 mm de largo, 765 mm de ancho y 1.075 mm de alto. La distancia entre ejes es de 1.390 mm, ideal para equilibrio y agilidad urbana.
Otros datos importantes:
Altura del asiento: 789 mm
Peso total con líquidos: 214 kg
Tanque: 14,1 litros
El diseño combina estética deportiva, líneas afiladas y un estilo naked moderno que resalta su carácter urbano.