Volkswagen Tera en diciembre 2025: el precio actual del auto más buscado de Argentina

El Volkswagen Tera, el auto que renovó el segmento en Argentina, mantiene precios estables y suma demanda en el mercado de autos compactos.

Desde su lanzamiento, el Volkswagen Tera viene ocupando el espacio que dejó el histórico Gol Trend, pero con una propuesta más actual y enfocada en la estética SUV. Su llegada a Argentina marcó un nuevo estándar dentro de los autos de entrada de gama, combinando equipamiento completo y bajo consumo.

El crecimiento en ventas fue inmediato: el auto ya superó las 2.200 unidades patentadas en el país, según datos de ACARA. Este desempeño confirma que Volkswagen acertó en su estrategia para un mercado como el argentino, donde los autos compactos siguen dominando la demanda.

Con precios estables, buena disponibilidad y un enfoque urbano, el Volkswagen Tera se consolida como una de las opciones más fuertes del segmento durante diciembre en Argentina.

Precio del Volkswagen Tera en diciembre 2025

Los valores oficiales del auto Volkswagen Tera en Argentina son los siguientes:

  • 5P 1.6 MSI Trend: $33.978.900

  • 5P 1.6 MSI Trend Pack Safe I: $34.554.600

  • 5P 170 TSI Comfort AT6: $38.422.300

  • 5P 170 TSI Comfort AT6 Pack Safe II: $39.375.900

  • 5P 170 TSI High AT6: $42.982.900

  • 5P 170 TSI Outfit AT6: $44.055.000

Estos precios pueden variar según concesionario y provincia en Argentina, aunque se mantienen dentro del rango previsto por la automotriz.

Características destacadas del Volkswagen Tera

El Volkswagen Tera mide 4,15 metros de largo y 1,77 de ancho, ubicándose entre el Polo y el Nivus. Su diseño combina lo mejor de un hatchback con la actitud elevada típica de los autos SUV urbanos.

En el interior, este auto incorpora pantalla multimedia de 10”, tablero digital, climatizador automático, encendido por botón, cargador inalámbrico refrigerado y puertos USB-C. La marca busca posicionarlo como uno de los autos más equipados del segmento en Argentina.

Además, ofrece 350 litros de baúl, ideal para viajes cortos o el uso diario. Este punto lo vuelve una opción atractiva entre los autos compactos familiares.

En motorización, todas sus versiones integran el eficiente 1.0 TSI 170, con 101 CV y 170 Nm, asociado a caja manual o Tiptronic. Este bloque, usado también en otros Volkswagen, destaca por su bajo consumo en ciudad.

En seguridad, el auto equipa 6 airbags, ESC, asistente en pendiente, frenos a disco y anclajes Isofix. Las variantes superiores agregan ADAS de última generación, posicionando al Tera entre los autos más seguros de su rango en Argentina.

Con un enfoque moderno, equipado y accesible, el Volkswagen Tera se convierte en el heredero natural del Gol Trend y en uno de los autos más competitivos del país durante diciembre 2025.

