El Fiat Palio usado sigue siendo una opción muy buscada en Argentina por su mecánica simple, repuestos accesibles y bajo costo de mantenimiento. Pero justamente por ser un auto popular, también hay muchas unidades con mucho uso, mantenimiento atrasado o arreglos pendientes que pueden terminar en un gasto de taller apenas se concreta la compra.

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Antes de avanzar, conviene mirar el precio de mercado. Como referencia, Autocosmos publica valores actualizados a enero de 2026 provistos por la Cámara del Comercio Automotor: un Palio 2015 aparece entre unos $8,6 y $13,5 millones , según versión; un 2016 ronda entre $10 y $14,1 millones ; y un 2017 puede ubicarse entre $10,5 y $15,1 millones . Si una unidad está demasiado barata, hay que desconfiar.

La pregunta clave es simple: ¿cuándo se cambió la correa de distribución? Si el vendedor no tiene factura, fecha y kilometraje, hay que asumir que ese mantenimiento está pendiente.

En el manual oficial del Palio Fire, Fiat Argentina indica mantenimiento cada 10.000 km y controles vinculados a correa, frenos, fluidos y otros componentes. También señala reemplazos por tiempo, por lo que un auto con pocos kilómetros pero muchos años puede necesitar distribución igual.

Qué mirar en un Fiat Palio usado antes de comprarlo y no caer en un gasto de taller (1)

Lo ideal es presupuestar kit de distribución, tensor y bomba de agua si no hay comprobante reciente. Es mejor negociar ese gasto antes que descubrirlo después.

Motor, embrague y caja: señales que no se deben ignorar

Un Palio sano debería arrancar parejo, regular estable y no largar humo azul, blanco persistente ni olor raro. También hay que revisar pérdidas de aceite, refrigerante sucio, mangueras resecas y temperatura de trabajo.

En una prueba de manejo, el embrague no debería patinar, vibrar ni quedar demasiado arriba. La caja debe permitir pasar todos los cambios sin rascar ni trabarse. Si la marcha atrás entra mal o la palanca tiene mucho juego, puede haber desgaste.

También conviene probar el aire acondicionado. Si el vendedor dice que “solo le falta gas”, hay que tomarlo como posible arreglo y no como detalle menor.

Tren delantero y frenos: el gasto típico del usado urbano

El tren delantero es una de las zonas que más sufren en un Palio usado. Pozos, lomos de burro y calles rotas pueden dejar bujes, rótulas, extremos y amortiguadores cansados.

Durante la prueba, hay que escuchar golpes secos, vibraciones al frenar o dirección que tira hacia un lado. También mirar el desgaste de cubiertas: si están comidas por dentro o de forma despareja, puede haber problemas de alineación, suspensión o tren delantero.

En frenos, el pedal debe sentirse firme. Si vibra, se hunde mucho o hace ruido metálico, hay que revisar discos, pastillas, campanas o líquido de frenos.

Carrocería, interior y kilometraje real

La pintura brillante no alcanza. Hay que mirar si las puertas cierran bien, si el capot está alineado, si hay diferencias de color o si el piso del baúl muestra golpes, óxido o filtraciones.

Qué mirar en un Fiat Palio usado antes de comprarlo y no caer en un gasto de taller (2)

El interior también habla. Volante muy gastado, pedalera lisa, butaca hundida y pomo desgastado pueden indicar más uso del que marca el tablero. Si el kilometraje parece bajo, el desgaste debería acompañar.

También hay que probar levantavidrios, cierre centralizado, luces, tablero, limpiaparabrisas, desempañador, bocina y cinturones.

Papeles: el chequeo que puede evitar el peor problema

Antes de señar, hay que pedir informe de dominio. DNRPA explica que este trámite permite conocer si el vehículo tiene prenda, robo, hurto, embargo o inhibiciones.

También conviene revisar multas, patentes, titularidad, número de chasis y motor. Si el vendedor no es titular, hay sucesión, prenda pendiente o problemas para transferir, mejor no avanzar sin asesoramiento.