En el mercado de autos en Argentina , el Toyota Yaris vuelve a ubicarse entre los modelos más buscados gracias a su equilibrio entre eficiencia, confiabilidad y costo de mantenimiento. Este auto compacto logra destacarse en un contexto estable, manteniendo el interés de quienes priorizan previsibilidad y respaldo de marca.

Durante 2025, el auto Toyota sostuvo un rendimiento sólido en patentamientos, consolidando su lugar entre los autos más vendidos del país. En Argentina , la reputación de Toyota continúa siendo un factor clave para quienes buscan un vehículo confiable para el uso diario y familiar.

El crecimiento de los autos urbanos favorece al Toyota Yaris , que responde a las necesidades de movilidad en Argentina con dimensiones prácticas y consumo eficiente. Este auto resulta atractivo tanto para primeros compradores como para quienes renuevan su modelo anterior.

Toyota Yaris: el irresistible precio final para los últimos días del año

Con una propuesta enfocada en tecnología, seguridad y durabilidad, el Toyota Yaris reafirma su presencia en el mercado de autos de Argentina . La estrategia de Toyota logra sostener el interés en un auto que ya es referencia dentro del segmento B.

Según la lista oficial de Toyota en Argentina , estos son los valores del auto este mes:

Yaris XS 1.5 CVT 5P: $30.023.000

Yaris XLS+ 1.5 CVT 5P: $33.352.000

Yaris S 1.5 CVT 5P: $35.866.000 image Toyota Yaris: el irresistible precio final para los últimos días del año

Estos precios mantienen al auto Toyota entre los autos más competitivos del segmento en Argentina, destacándose por su relación precio-equipamiento.

Características del Toyota Yaris: diseño, motor y seguridad

El Toyota Yaris equipa un motor 1.5 litros de 104 CV, reconocido por su confiabilidad. Este auto se posiciona entre los autos urbanos más eficientes de Argentina gracias a su bajo consumo y respuesta equilibrada.

La transmisión manual o CVT del auto Toyota permite un manejo suave, ideal para ciudad y ruta. En Argentina, esta versatilidad es uno de los puntos más valorados dentro de los autos compactos.

image Toyota Yaris: el irresistible precio final para los últimos días del año

En diseño, el Toyota Yaris incorpora parrilla tipo panal, ópticas LED y líneas modernas. Este auto conserva una estética actual que lo mantiene vigente frente a otros autos del mercado local.

Las llantas de 15 o 16 pulgadas refuerzan el equilibrio entre estilo y funcionalidad. En Argentina, el auto Toyota es elegido por su practicidad sin resignar presencia visual entre los autos del segmento.

El interior suma pantalla táctil de 7”, Android Auto y Apple CarPlay. Este nivel de conectividad posiciona al Toyota Yaris como un auto bien equipado frente a otros autos de Argentina.

En seguridad, el auto Toyota ofrece 7 airbags, control de estabilidad y Toyota Safety Sense, consolidándose como uno de los autos más confiables disponibles hoy en Argentina.