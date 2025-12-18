Muchos piensan que es porque está vacío, pero esto es lo que en realidad significa la E en el medidor de nafta

La letra E del medidor de nafta no indica tanque vacío. Qué significa realmente, cuántos kilómetros podés hacer y por qué no conviene usarla seguido.

A casi todos los conductores argentinos les pasó alguna vez: mirar el tablero, ver la aguja rozando la E y sentir ese mini pánico de quedarse tirado. La creencia más común es que la E significa tanque completamente vacío, pero en realidad el indicador de nafta funciona de otra manera y tiene un margen de seguridad pensado para emergencias.

Qué significa realmente la E del medidor de nafta La E viene del término en inglés Empty (vacío), pero no indica que el tanque esté completamente seco. Los fabricantes diseñan los autos con una reserva de seguridad, justamente para darle al conductor un margen de maniobra.

Cuando la aguja llega a la E, el auto todavía tiene combustible disponible. Esa reserva está pensada para que puedas llegar a una estación de servicio sin entrar en una situación crítica.

Cuánta nafta queda cuando el marcador está en E La cantidad exacta de combustible que queda al llegar a la E no es igual en todos los autos. Depende del modelo, del tamaño del tanque y del consumo.

En líneas generales: La reserva suele representar entre 5% y 15% del tanque

En muchos autos, eso equivale a entre 5 y 8 litros

En condiciones normales, permite recorrer entre 50 y 80 kilómetros Claro que esa autonomía final depende mucho de cómo manejás: no es lo mismo circular tranquilo en ciudad que acelerar fuerte o ir a alta velocidad en ruta. Por qué no conviene circular seguido con el tanque en reserva Aunque saber que hay una reserva tranquiliza, usar la E de forma habitual puede generar problemas mecánicos, especialmente en la bomba de nafta. Este componente trabaja sumergido en combustible, que cumple dos funciones clave: Lubrica la bomba

La enfría mientras está en funcionamiento Cuando el nivel es muy bajo, la bomba empieza a trabajar casi en seco, lo que genera mayor fricción, sobrecalentamiento y desgaste prematuro. Además, con poca nafta aumenta el riesgo de que el sistema aspire sedimentos acumulados en el fondo del tanque, lo que puede tapar filtros o dañar inyectores.