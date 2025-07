¿"Fuaaa" va con tilde? La RAE respondió y la respuesta te va a dejar en mute

La popularidad del “fuaaa” —exclamación usada para enfatizar una reacción exagerada o expresar sorpresa— creció tanto en redes sociales que muchos comenzaron a preguntarse si se escribe con tilde. La duda llegó a oídos de la RAE, que no tardó en pronunciarse. Y la respuesta dejó a más de uno en silencio.

Este tipo de consultas no son nuevas para la Real Academia Española , que constantemente responde sobre usos lingüísticos nacidos en internet. Lo curioso es que, aunque muchos usan el “fuaaa” como si fuera una palabra con reglas gramaticales tradicionales, en realidad no lo es. Pero, ¿qué tiene para decir la máxima autoridad en lenguaje ?

image

Según explicó la RAE en sus canales oficiales, "fuaaa" no debe llevar tilde, ya que no es una palabra con estructura tradicional en español. Se trata de una interjección espontánea, un término expresivo, más cercano al sonido que a la escritura formal. Por eso, aunque se lo vea escrito de distintas formas, la grafía más común no lleva tilde.