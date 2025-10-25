¿Por qué los argentinos decimos "vos" en vez de "tú"?: una profesora lo explicó y se viralizó

La docente comentó cómo surgió el característico pronombre y por qué tuvo mayor impacto en nuestro país.

El característico pronombre "vos" es una de las maneras más sencillas para identificar a los argentinos alrededor del mundo. Sin embargo, muchos no conocen el verdadero origen de esta expresión y por qué sólo se utiliza de manera regular y coloquial en nuestro país. Una profesora colombiana decidió explicarlo y generó una enorme repercusión en redes sociales.

image ¿Por qué los argentinos decimos "vos" en vez de "tú"? La explicación que se volvió viral en redes En el video, la profesora comienza con una pregunta directa: "¿Por qué en Argentina dicen 'vos'?" (¿Por qué en Argentina usan el pronombre vos?). Desde el primer momento, capta la atención con una explicación que remonta al Imperio Romano. "Resulta que el imperio romano, en algún momento de la historia se dividió en dos", dice, mientras dibuja en el pizarrón las figuras de los emperadores.

Embed "Vos"



Porque esta mujer explicó por qué en Argentina usamos el "vos" en lugar de "tú". pic.twitter.com/QVFbYduhTS — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) October 25, 2025 El origen en el Imperio Romano Explica que, debido a esta división, los emperadores usaban "nos" para referirse a sí mismos y al otro emperador, un uso que la gente adoptó como un signo de respeto. Esto continúa con la evolución del lenguaje: "Con el tiempo se empezó a usar mucho el pronombre 'vos'", menciona. Destaca cómo este pronombre perdió su calidad de respeto y fue reemplazado por "vuestra merced", que a su vez se convirtió en "usted". Sin embargo, en nuestro país, "vos" persistió y se generalizó, incluso para dirigirse a una sola persona, lo que llevó a la creación de "vosotros" y "nosotros" como pronombres para grupos.