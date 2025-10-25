25 de octubre de 2025 - 14:17

¿Por qué los argentinos decimos "vos" en vez de "tú"?: una profesora lo explicó y se viralizó

La docente comentó cómo surgió el característico pronombre y por qué tuvo mayor impacto en nuestro país.

Por qué los argentinos usamos el vos
Por Redacción

El característico pronombre "vos" es una de las maneras más sencillas para identificar a los argentinos alrededor del mundo. Sin embargo, muchos no conocen el verdadero origen de esta expresión y por qué sólo se utiliza de manera regular y coloquial en nuestro país. Una profesora colombiana decidió explicarlo y generó una enorme repercusión en redes sociales.

¿Por qué los argentinos decimos "vos" en vez de "tú"?

La explicación que se volvió viral en redes

En el video, la profesora comienza con una pregunta directa: "¿Por qué en Argentina dicen 'vos'?" (¿Por qué en Argentina usan el pronombre vos?). Desde el primer momento, capta la atención con una explicación que remonta al Imperio Romano. "Resulta que el imperio romano, en algún momento de la historia se dividió en dos", dice, mientras dibuja en el pizarrón las figuras de los emperadores.

El origen en el Imperio Romano

Explica que, debido a esta división, los emperadores usaban "nos" para referirse a sí mismos y al otro emperador, un uso que la gente adoptó como un signo de respeto. Esto continúa con la evolución del lenguaje: "Con el tiempo se empezó a usar mucho el pronombre 'vos'", menciona. Destaca cómo este pronombre perdió su calidad de respeto y fue reemplazado por "vuestra merced", que a su vez se convirtió en "usted". Sin embargo, en nuestro país, "vos" persistió y se generalizó, incluso para dirigirse a una sola persona, lo que llevó a la creación de "vosotros" y "nosotros" como pronombres para grupos.

El origen de este pronombre se remonta al Imperio Romano.

La maestra señala: "Así fue como nació 'vosotros', que quiere decir 'esto, tú y los otros'". Esta explicación no solo abarca el origen del "vos" argentino, sino que también toca la influencia española y su impacto en otras regiones, como Uruguay y Colombia, donde se utilizan pronombres similares. La mujer concluyó con la invitación a los viewers a compartir otros pronombres y sus historias, prometiendo investigar y crear más contenido al respecto. "Déjenlo acá y yo averiguo, les hago otro video".

