Ni n° ni num: cómo se escribe la abreviatura de número según la RAE

En la práctica cotidiana aparecen muchas variantes: n.º, nro., núm., n°, incluso num.. La Real Academia Española (RAE) recoge las tres primeras como formas aceptadas: n.º, nro. y núm.. Es clave distinguir entre símbolos parecidos y respetar la puntuación: la abreviatura es eso, una contracción de la palabra, y por tanto suele llevar punto cuando corresponde.