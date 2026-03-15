15 de marzo de 2026 - 09:57

¿Por la mañana o por la noche? Nutricionistas revelan cuál es la mejor hora para comer manzana

El cuerpo procesa mejor los carbohidratos durante las primeras horas del día, lo que convierte a la manzana en el aliado ideal para el rendimiento energético matutino.

Manzana: ¿por la mañana o la noche?

Manzana: ¿por la mañana o la noche?

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Por Sofía Serelli

La manzana es una de las frutas más presentes en los hogares, pero persiste la duda sobre si es mejor comerla a la mañana o a la noche. Aunque no hay reglas rígidas, la elección del momento influye directamente en la digestión y en el aprovechamiento energético según los expertos.

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Comer una manzana por la mañana resulta ideal para quienes buscan una fuente de energía constante. El organismo humano suele tener mejores condiciones para procesar los carbohidratos durante las primeras horas del día, respondiendo con mayor eficiencia metabólica que durante la noche. Por eso, incluirla en el desayuno o como colación ayuda a sostener el ritmo de trabajo o estudio.

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El rendimiento de los carbohidratos y el metabolismo matutino

El motivo técnico por el cual la mañana es superior reside en la interacción entre los azúcares naturales de la fruta y nuestro reloj biológico. El cuerpo está programado para utilizar la energía de forma inmediata al despertar; al ingerir una manzana, la pectina, un tipo de fibra soluble, ralentiza la absorción de glucosa. Este mecanismo permite que el índice glucémico se mantenga bajo, entregando energía de manera pausada y evitando el cansancio repentino que provocan los alimentos ultraprocesados o los jugos industriales.

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A la noche, la situación cambia. Si bien no es perjudicial por definición, el consumo de fruta cruda tarde en el día puede no sentar bien a todas las personas. Para quienes tienen un sistema digestivo más sensible, la gran cantidad de fibra presente en una pieza de aproximadamente 182 gramos puede derivar en hinchazón abdominal, gases o pesadez. Esto ocurre porque el tránsito intestinal se ralentiza durante el descanso nocturno, haciendo que la digestión de la fibra cruda sea mucho más trabajosa para el estómago.

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Una opción diferente, rica y saludable

Para quienes no quieren renunciar a este sabor antes de dormir, la opción recomendada es la manzana asada o cocida. Este proceso de cocción suaviza las fibras y hace que el alimento sea mucho más tolerable, evitando la incomodidad que a veces impide un sueño reparador.

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Finalmente, es fundamental priorizar el consumo de la fruta entera por sobre el jugo. Una manzana mediana aporta cerca de 4 gramos de fibra y apenas 95 kilocalorías, valores que se pierden o alteran en los extractos líquidos. Al masticar la fruta completa, la sensación de saciedad es significativamente mayor y los nutrientes permanecen intactos, asegurando que la fibra cumpla su función reguladora en el intestino independientemente del horario elegido.

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