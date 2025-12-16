16 de diciembre de 2025 - 10:34

Los secretos del vino mendocino que Shakira eligió y asoció a una emblemática canción: sorpresa en la bodega

Un Malbec llegó a manos y boca de la cantante colombiana, en medio de su estadía en Argentina. No es cualquiera: tiene más de 100 años de historia.

El vino mendocino que elogió Shakira y asoció a una emblemática canción

Malbec Argentino de Catena Zapata, el vino mendocino que Shakira elogió

Etiqueta del Malbec Argentino de Catena Zapata, el vino mendocino que Shakira elogió

Nico Nicolli
Por Nico Nicolli

A través de su cuenta de Instagram, la cantante colombiana compartió el domingo pasado un video en el que mostraba en primer plano la botella del vino de alta gama de Catena Zapata, reconocido fácilmente por su etiqueta: cuatro mujeres que cuentan la historia del Malbec.

Shakira en Argentina con su tour "Las mujeres ya no lloran"
"Vinito argentino. Adivinen cómo se llama este vino. Es un Catena Zapata. Son cuatro mujeres que no lloran, que facturan. Vamos a probarlo", dijo entre risas la artista en su historia, parafraseando así la letra de su icónica session con Bizarrap y el título que les dio a sus recientes álbum y gira.

El video de Shakira con este vino de Mendoza tomó por sorpresa a la propia bodega, que tiempo atrás había experimentado algo parecido con el botellón que el presidente del Inter Miami le obsequió a su delantero estrella en el día de su cumpleaños. O allá por 2015, cuando la cantante estadounidense Lady Gaga destacó un Álamos Malbec en una cita romántica con su por entonces pareja Taylor Kinney.

Sorpresa en Catena Zapata por la mención de Shakira a su vino

Desde Catena Zapata indicaron a Los Andes que la elección de Shakira fue totalmente "orgánica" y que no hubo contacto previo con la compañía.

"Para nosotros es súper valioso porque nace del lugar que Catena Zapata ocupa en la industria vitivinícola argentina y como referencia mundial, especialmente del Malbec. Y en este caso, hay algo súper interesante que es el vínculo cultural que se genera con ella (y su música) y la etiqueta que cuenta la historia del Malbec a través de cuatro mujeres simbólicas", dijeron desde la bodega mendocina.

Malbec Argentino de Catena Zapata, el vino mendocino que Shakira elogió
La etiqueta en cuestión fue diseñada por Laura y Adrianna Catena, combinando arte, ciencia e historia, con el apoyo de la agencia Stranger&Stranger y el artista Rick Shaefer.

En ese sentido, Laura Catena no pudo ocultar su euforia por lo sucedido con semejante estrella global: "Shakira es una artista y actriz extraordinaria que hace de su trabajo compartir alegría alrededor del mundo. Estoy tan increíblemente feliz de que a Shakira le guste nuestro vino, Catena Zapata Malbec Argentino, y de que haya decidido compartirlo en sus redes sociales. ¡Me sorprendió completamente cuando lo vi!".

Según explicaron, la etiqueta del Catena Zapata Malbec Argentino, esa que Shakira asocia a su canción, rinde homenaje a la historia de la variedad en Francia y a su posterior auge en Argentina.

Las cuatro figuras femeninas representan los diferentes hitos en la historia de esta variedad. La primera mujer, que simboliza el nacimiento del Malbec, es Leonor de Aquitania, “una fuerte presencia del Viejo Mundo”, representada junto al puente de Cahors, donde se originó el Malbec.

Etiqueta del Malbec Argentino de Catena Zapata, el vino mendocino que Shakira elogió
La segunda mujer, una inmigrante, simboliza a los colonos que emigraron hacia el Nuevo Mundo y a los exploradores y aventureros desconocidos que conectaron a Europa con América. La filoxera representa la muerte del Malbec en el Viejo Mundo y su posterior renacimiento en América. Finalmente, Adrianna Catena, quien representa el nacimiento, la tierra y la maternidad, compartiendo las riquezas del Nuevo Mundo, con la reconocida Pirámide de Catena Zapata (esa que sobresale en la sede de calle Cobos) a sus pies.

El Malbec Argentino de Catena Zapata se lanzó primero en 2004, pero en realidad este vino de alta gama posee más de 100 años de antigüedad. En aquel momento, irrumpió como blend surgido de dos de sus viñedos, Nicasia en La Consulta (San Carlos) y Adrianna en Gualtallary (Tupungato) -este último, actualmente reemplazado por Angélica (Lunlunta, Maipú)-.

Laura Catena
Los granos enteros, volcados manualmente en los barriles, fermentan durante 17-28 días, alcanzando una perfecta integración de fruta/madera, con temperaturas bajas de fermentación para mayor extracción de componentes aromáticos. La fermentación alcohólica y maloláctica en barriles favorece la precipitación de lías y sedimentos. Finalizado el período de fermentación, el vino se añeja durante 10-15 meses en barricas de roble francés.

Lejos de ser inaccesible, el precio de la botella de 750 ml del Malbec Argentino de Catena Zapata ronda los $65.000.

