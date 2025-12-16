Los secretos del vino mendocino que Shakira eligió y asoció a una emblemática canción: sorpresa en la bodega

Además de brindar siete recitales a pleno durante 2025, Shakira selló su vínculo con Argentina al elegir un vino mendocino para disfrutar durante su reciente estadía. Se trata de un Malbec Argentino 2022 de Catena Zapata , del enólogo Alejandro Vigil. Curiosamente, el mismo que David Beckham le regaló a Lionel Messi el año pasado.

Zootopia 2 recaudó más de mil millones de dólares y marcó un gran éxito para Disney

"Toca evacuar": Shakira interrumpió su show en Córdoba por la tormenta y un gesto llamó la atención

A través de su cuenta de Instagram, la cantante colombiana compartió el domingo pasado un video en el que mostraba en primer plano la botella del vino de alta gama de Catena Zapata, reconocido fácilmente por su etiqueta: cuatro mujeres que cuentan la historia del Malbec.

" Vinito argentino . Adivinen cómo se llama este vino. Es un Catena Zapata. Son cuatro mujeres que no lloran , que facturan . Vamos a probarlo", dijo entre risas la artista en su historia, parafraseando así la letra de su icónica session con Bizarrap y el título que les dio a sus recientes álbum y gira.

Shakira en Argentina con su tour "Las mujeres ya no lloran"

Shakira en Argentina con su tour "Las mujeres ya no lloran"

El video de Shakira con este vino de Mendoza tomó por sorpresa a la propia bodega , que tiempo atrás había experimentado algo parecido con el botellón que el presidente del Inter Miami le obsequió a su delantero estrella en el día de su cumpleaños. O allá por 2015, cuando la cantante estadounidense Lady Gaga destacó un Álamos Malbec en una cita romántica con su por entonces pareja Taylor Kinney.

Además de brindar siete recitales a pleno durante 2025, Shakira selló su vínculo con Argentina al elegir un vino mendocino para disfrutar durante su reciente estadía. Se trata de un Malbec Argentino 2022 de Catena Zapata, del enólogo Alejandro Vigil. Curiosamente, el mismo que… pic.twitter.com/2uGET9mFMS

Desde Catena Zapata indicaron a Los Andes que la elección de Shakira fue totalmente " orgánica " y que no hubo contacto previo con la compañía.

"Para nosotros es súper valioso porque nace del lugar que Catena Zapata ocupa en la industria vitivinícola argentina y como referencia mundial, especialmente del Malbec. Y en este caso, hay algo súper interesante que es el vínculo cultural que se genera con ella (y su música) y la etiqueta que cuenta la historia del Malbec a través de cuatro mujeres simbólicas", dijeron desde la bodega mendocina.

Malbec Argentino de Catena Zapata, el vino mendocino que Shakira elogió Malbec Argentino de Catena Zapata, el vino mendocino que Shakira elogió Web

La etiqueta en cuestión fue diseñada por Laura y Adrianna Catena, combinando arte, ciencia e historia, con el apoyo de la agencia Stranger&Stranger y el artista Rick Shaefer.

En ese sentido, Laura Catena no pudo ocultar su euforia por lo sucedido con semejante estrella global: "Shakira es una artista y actriz extraordinaria que hace de su trabajo compartir alegría alrededor del mundo. Estoy tan increíblemente feliz de que a Shakira le guste nuestro vino, Catena Zapata Malbec Argentino, y de que haya decidido compartirlo en sus redes sociales. ¡Me sorprendió completamente cuando lo vi!".

Según explicaron, la etiqueta del Catena Zapata Malbec Argentino, esa que Shakira asocia a su canción, rinde homenaje a la historia de la variedad en Francia y a su posterior auge en Argentina.

Las cuatro figuras femeninas representan los diferentes hitos en la historia de esta variedad. La primera mujer, que simboliza el nacimiento del Malbec, es Leonor de Aquitania, “una fuerte presencia del Viejo Mundo”, representada junto al puente de Cahors, donde se originó el Malbec.

Etiqueta del Malbec Argentino de Catena Zapata, el vino mendocino que Shakira elogió Etiqueta del Malbec Argentino de Catena Zapata, el vino mendocino que Shakira elogió Gentileza

La segunda mujer, una inmigrante, simboliza a los colonos que emigraron hacia el Nuevo Mundo y a los exploradores y aventureros desconocidos que conectaron a Europa con América. La filoxera representa la muerte del Malbec en el Viejo Mundo y su posterior renacimiento en América. Finalmente, Adrianna Catena, quien representa el nacimiento, la tierra y la maternidad, compartiendo las riquezas del Nuevo Mundo, con la reconocida Pirámide de Catena Zapata (esa que sobresale en la sede de calle Cobos) a sus pies.

El Malbec Argentino de Catena Zapata se lanzó primero en 2004, pero en realidad este vino de alta gama posee más de 100 años de antigüedad. En aquel momento, irrumpió como blend surgido de dos de sus viñedos, Nicasia en La Consulta (San Carlos) y Adrianna en Gualtallary (Tupungato) -este último, actualmente reemplazado por Angélica (Lunlunta, Maipú)-.

Laura Catena Laura Catena Gentileza / Catena Zapata

Los granos enteros, volcados manualmente en los barriles, fermentan durante 17-28 días, alcanzando una perfecta integración de fruta/madera, con temperaturas bajas de fermentación para mayor extracción de componentes aromáticos. La fermentación alcohólica y maloláctica en barriles favorece la precipitación de lías y sedimentos. Finalizado el período de fermentación, el vino se añeja durante 10-15 meses en barricas de roble francés.

Lejos de ser inaccesible, el precio de la botella de 750 ml del Malbec Argentino de Catena Zapata ronda los $65.000.