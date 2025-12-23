La decisión navideña de la Casa real de España que sorprende al mundo

La familia real española compartió una nueva postal de felicitaciones, y sorprendieron a todos con sus elecciones.

La familia real de España compartió en su página oficial el tradicional saludo navideño, dirigido a todos sus seguidores y seres queridos. En cada año, la Casa de la Realeza envía unas felicitaciones, eligiendo lugares especiales para ellos y un mensaje de acompañamiento.

A diferencias de otras veces, en este fin de año, sorprendieron con un detalle que homenajea al Principado de Asturias, y con una decisión sobre quiénes aparecerían en la misma.

Letizia Ortiz, el rey Felipe VI, la princesa Leonor, y la infanta Sofía tomaron una tajante determinación, respecto al saludo de felicitaciones navideñas.

Como todos los años, la familia real de España se tomaron la tradicional foto de fin de año, donde escriben un mensaje a sus seguidores, deseándole sus cariños. Sin embargo, en esta ocasión, optaron por elegir un lugar que llamó la atención de todos, sobre todo en el marco de los recientes Premios Princesa de Asturias.

La familia sonríe en un hermoso campo, mientras portan looks que mantiene su monotonía entre los colores fríos y el beige tendencia. Pero, muchos notaron que la locación era la pequeña localidad de Valdesoto, galardonada como Pueblo Ejemplar de Asturias 2025.

“Ejemplo y reconocimiento a los municipios pequeños, a sus comarcas ganaderas y agrícolas, y a sus parajes naturales”, destacaron desde la casa real a los medios de comunicación especialistas. La postal viene acompañada de la protocolaria frase "feliz Navidad y Próspero Año Nuevo 2026", y agregaron: "Con todo nuestro afecto y mejores deseos".