Los 7 elementos que no pueden faltar en tu mesa de Navidad, según el Feng Shui

La mesa de Navidad es mucho más que el lugar donde se sirve la comida. En muchas casas argentinas, es el corazón de la celebración , ahí se comparten brindis, risas, recuerdos y deseos para el año que empieza. Desde la mirada del Feng Shui , esta mesa cumple un rol clave.

No tires los palitos de helado, tenés un tesoro en casa: qué adornos decorativos podemos realizar para Navidad

Es en la mesa navideña donde concentra la energía del encuentro familiar y marca la intención con la que se recibe el nuevo ciclo. Por eso, hay ciertos elementos que, según esta filosofía oriental, no deberían faltar .

Esta antigua filosofía china entiende la mesa como un símbolo de abundancia y unión. Lo que se coloca sobre ella no es solo decorativo, comunica mensajes energéticos . Una mesa bien armada, equilibrada y consciente favorece la armonía, la prosperidad y los vínculos.

Vista desde el Feng Shui , la mesa de Navidad no se trata de lujo ni de grandes gastos, sino de intención. Orden, calidez y sentido son las claves para crear un espacio que invite a compartir, agradecer y abrirle la puerta a un nuevo año con buena energía.

El primer punto es la base. El mantel representa el sostén, aquello que contiene. Según el feng shui, nunca debería estar manchado, roto o arrugado. Un mantel limpio y prolijo simboliza orden, cuidado y respeto por el hogar.

Los colores más recomendados para Navidad son el blanco, el rojo y los tonos tierra. El blanco aporta pureza y claridad; el rojo activa la energía del fuego, asociada a la alegría y la celebración; los tonos naturales conectan con la estabilidad.

2-Velas encendidas

Las velas son un infaltable. Representan el elemento fuego, que activa la energía, ilumina y protege. En feng shui, encender velas en la mesa de Navidad ayuda a atraer calidez emocional, entusiasmo y buena fortuna.

Lo ideal es usar velas en número par, ya que simbolizan equilibrio y unión. El color puede variar: rojas para la vitalidad, doradas para la abundancia o blancas para la paz.

mesa de navidad.

3-Un centro de mesa con sentido

El centro de mesa es el punto focal energético. No debería ser excesivamente alto ni recargado, porque obstaculiza la circulación del chi, la energía vital. Se recomienda que incluya elementos naturales como ramas, hojas, frutas o flores.

Las frutas, especialmente las redondas como manzanas, naranjas o granadas, simbolizan prosperidad y plenitud. Además, remiten a la idea de cosecha, muy alineada con el espíritu de cierre de año.

4-Platos, vasos y cubiertos completos

Aunque parezca obvio, para el feng shui es fundamental que cada lugar en la mesa esté completo, incluso si alguien llega más tarde. Esto representa apertura, hospitalidad y abundancia. Una mesa “justa” o incompleta envía un mensaje de carencia. En cambio, una mesa preparada con generosidad invita a que lo bueno se multiplique.

5-Un detalle dorado o metálico

El elemento metal también tiene su rol. Puede aparecer en pequeños detalles: servilleteros, cubiertos brillantes, algún adorno dorado o plateado. En feng shui, el metal está asociado a la claridad mental, la organización y los nuevos comienzos, algo muy simbólico para una noche que marca el paso a un nuevo año.

¿Cómo decorar la mesa para Navidad? ¿Cómo decorar la mesa para Navidad?

6-Servilletas de tela

Siempre que sea posible, se recomienda usar servilletas de tela. Más allá de lo estético, el feng shui valora los materiales durables y reutilizables porque transmiten estabilidad y conciencia. Además, aportan una sensación de cuidado y ceremonia, algo clave en una fecha tan especial.

7-Un objeto con valor emocional

Por último, el feng shui sugiere sumar un objeto que tenga un significado positivo para la familia: una pieza heredada, una copa especial, una figura que evoque buenos recuerdos. Estos elementos cargan la mesa de energía emocional y refuerzan los lazos afectivos.