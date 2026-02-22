22 de febrero de 2026 - 21:49

Epicteto, filósofo que nació esclavo y cuya frase nos explica la libertad: "Primero dite a ti mismo..."

Descubrí la filosofía de Epicteto, el esclavo que inspiró a emperadores. Aprendé a usar la "libre elección" para construir una identidad auténtica hoy mismo.

Grabado de Epicteto (filósofo), con su muleta, del siglo XVIII.

Foto:

Por Cristian Reta

Epicteto no tuvo una vida fácil. Nació como esclavo en el Imperio Romano, pero terminó siendo el mentor de los hombres más poderosos de su tiempo. Su secreto no era una fórmula mágica, sino una idea revolucionaria de la filosofía: la libertad absoluta nace adentro de uno mismo.

Este filósofo griego enseñaba que nuestra identidad no es algo que heredamos ni algo que los demás nos imponen. Es una construcción diaria. "Primero dite a ti mismo quién quieres ser; luego haz lo que tienes que hacer", decía la frase para marcar el camino de la acción coherente.

Prohairesis: la brújula para no perder la calma

El concepto central de su enseñanza es la prohairesis, que podemos traducir como nuestra voluntad moral o libre elección. Epicteto era tajante: hay cosas que están bajo nuestro control y otras que no. En el primer grupo están nuestras opiniones y deseos; en el segundo, nuestro cuerpo, la fama y las riquezas.

Epicteto, maestro estoico, sobre la ansiedad No son las cosas las que atormentan a los hombres, sino las opiniones que se tienen de ellas (1)

Este enfoque cambia totalmente la forma de ver el éxito. No sos lo que tenés, ni lo que los otros dicen de vos en las redes o en el trabajo. Sos lo que decidís ser en tu fuero interno, aquello que nadie te puede quitar, ni siquiera en las peores circunstancias.

El teatro de la vida y el peso de la coherencia

Para Epicteto, la vida es como una obra de teatro donde no elegimos el papel que nos toca, ya sea de rey o de mendigo. Lo que sí podemos elegir es cómo desempeñamos ese rol con nobleza y entereza, sin poner excusas ni postergar nuestra virtud.

Construir una identidad moral exige una coherencia feroz. Si querés ser una persona justa, no podés permitirte mentir; si buscás la virtud, no podés dejarte arrastrar por la bronca o el resentimiento. Se trata de vivir de acuerdo a tus valores, cueste lo que cueste.

Epicteto, maestro estoico, sobre la ansiedad No son las cosas las que atormentan a los hombres, sino las opiniones que se tienen de ellas (3)

Esta sabiduría estoica, que inspiró al emperador Marco Aurelio, nos recuerda que la autodeterminación racional es la base de la verdadera libertad. No es un consejo de autoayuda vacío, sino un constructo para ser dueños de nuestra propia vida hoy mismo.

