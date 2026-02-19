Epicteto, maestro estoico, sobre la ansiedad: "No son las cosas las que atormentan a los hombres, sino las opiniones que se tienen de ellas"

Qué quiso decir Epicteto con “no son las cosas… sino las opiniones”
La frase aparece en el Enchiridion (Manual) y apunta a algo puntual: entre lo que pasa y lo que sentís, hay un juicio. Epicteto no niega el dolor ni los problemas; propone mirar qué “historia” te contás sobre eso que pasó.
Un ejemplo simple: te llega un mensaje corto de alguien importante.
Hecho: “Ok.”
Opinión 1: “Está enojado conmigo” → ansiedad.
Opinión 2: “Está ocupado” → menos ansiedad.
El hecho es el mismo. Lo que cambia es tu lectura.
Por qué esta idea sigue vigente (y hoy se usa en terapia)
Lo interesante es que este núcleo estoico se parece mucho a la lógica de la terapia cognitivo-conductual (TCC/CBT): las emociones no dependen solo del evento, sino de cómo lo interpretás. La Asociación Americana de Psicología (APA) y la Association for Behavioral and Cognitive Therapies (ABCT) explican justamente esa base: los pensamientos influyen en lo que sentís y hacés.
Y no es casualidad que terapeutas como Albert Ellis (REBT) hayan citado a Epicteto como inspiración histórica para este enfoque.
Cómo usar la frase cuando la ansiedad te agarra en serio
Acá van 3 pasos concretos (rápidos, sin mística) para aplicar la idea sin caer en “pensá positivo”.
Separá hecho de interpretación (en una línea cada uno)
Hecho: “Me dijeron que lo revisan la semana que viene.”
Interpretación: “Seguro me van a rechazar.”
Detectá la palabra que infla el miedo
Buscá términos tipo: “siempre”, “nunca”, “seguro”, “es un desastre”, “no lo soporto”.
Suelen ser el combustible del alarmismo.
Reformular sin mentirte
No es pasar de “todo está perfecto” a “todo está perfecto”. Es pasar de una certeza catastrófica a una hipótesis más realista:
“Seguro me van a rechazar” → “No tengo la respuesta todavía; puedo prepararme y esperar el dato.”
Si querés hacerlo aún más simple, convertí tu reformulación en una pregunta útil:
“¿Qué evidencia tengo?”
“¿Qué alternativa igual de posible existe?”
“¿Qué puedo controlar hoy, en concreto?”
Esa última pregunta está alineada con otra base estoica clásica: distinguir lo que depende de vos de lo que no.
Qué tener en cuenta para no malinterpretar a Epicteto
No es culparte por sentir ansiedad. Es reconocer que tu mente agrega una capa de sentido (a veces injusta) sobre lo que pasa.
No es negar problemas reales. Es elegir una lectura que te permita actuar mejor.
No es magia instantánea. Es práctica: cuanto más lo ejercitás, más rápido detectás el “juicio” automático.
Al final, la promesa de Epicteto es simple: si bajás el volumen de tus interpretaciones más extremas, recuperás margen de maniobra. Y cuando vuelve el margen, la ansiedad deja de manejarte el día.