20 de febrero de 2026 - 12:38

No tires las carpetas viejas del colegio: 3 ideas prácticas para reutilizarlas en casa

Con un poco de reciclaje y un simple truco, las carpetas escolares pueden convertirse en aliados del hogar y la organización diaria.

Reciclaje
Por Ignacio Alvarado

Leé además

como convertir un monitor de pc viejo en un smart tv para streaming gracias a un stick hdmi

Cómo convertir un monitor de PC viejo en un "Smart TV" para streaming gracias a un stick HDMI

Por Andrés Aguilera
como convertir un celular viejo en una camara de seguridad wi-fi gracias a una app gratuita

Cómo convertir un celular viejo en una cámara de seguridad Wi-Fi gracias a una app gratuita

Por Andrés Aguilera

Estas carpetas suelen estar hechas de cartón resistente o plástico grueso, materiales duraderos que pueden adaptarse fácilmente a nuevos usos. Con pequeñas modificaciones, pasan de ser un recuerdo escolar a una solución funcional.

1. Organizadores de documentos en casa

Una de las formas más simples de reutilizarlas es convertirlas en clasificadores para papeles importantes. Facturas, garantías, manuales de electrodomésticos o documentación médica pueden guardarse de forma ordenada.

Este truco de organización evita el desorden y facilita encontrar lo que necesitás rápidamente. Solo hace falta etiquetar cada carpeta y asignarle una categoría específica dentro del hogar.

image

2. Base protectora para cajones o estantes

Las carpetas plásticas también pueden recortarse y utilizarse como protectores para cajones de cocina, escritorio o baño. Funcionan como una lámina aislante que evita manchas y rayones.

Este tipo de reciclaje no solo prolonga la vida útil de los muebles, sino que además permite una limpieza más sencilla. Si se ensucian, se retiran, se lavan y vuelven a colocarse.

image

3. Soporte rígido para manualidades o tareas

Otra idea práctica es usarlas como base firme para manualidades, dibujo o trabajos escolares actuales. Su estructura rígida brinda apoyo estable para cortar, pegar o pintar sin dañar la mesa.

Este truco es especialmente útil en hogares con niños, donde la superficie de trabajo suele necesitar protección extra.

image

Reutilizar carpetas viejas es una forma simple de aplicar reciclaje inteligente en el hogar. Con creatividad y pequeños ajustes, esos objetos olvidados pueden convertirse en herramientas útiles para la organización cotidiana. Antes de tirarlas, vale la pena darles una segunda oportunidad.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Descubrí el potencial creativo que tienen las perchas y cómo podés aprovecharlas para decorar tu hogar. 

Las perchas no las tires, tenés un tesoro en casa: cinco formas ingeniosas de usarlas fuera del placard

Por Sofía Serelli
si tenes envases de yogur, tenes un tesoro: el paso a paso para transformarlos en un objeto util

Si tenés envases de yogur, tenés un tesoro: el paso a paso para transformarlos en un objeto útil

Por Andrés Aguilera
no tires los controles remotos viejos: 3 usos inesperados que todavia sirven en casa

No tires los controles remotos viejos: 3 usos inesperados que todavía sirven en casa

Por Ignacio Alvarado
¿Tenés libros antiguos acumulando polvo en tu biblioteca? Antes de tirarlos, tené en cuenta estos consejos para reciclarlos y restaurarlos. 

Los libros antiguos no los tires, tenés un tesoro en casa: tres formas útiles de restaurarlos o reciclarlos

Por Sofía Serelli