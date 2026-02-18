18 de febrero de 2026 - 13:03

No tires los controles remotos viejos: 3 usos inesperados que todavía sirven en casa

Un truco de reciclaje convierte controles remotos viejos en aliados del hogar, con soluciones prácticas que pocos aprovechan.

image
Por Ignacio Alvarado

Aunque ya no controlen un televisor específico, los controles tienen botones, carcasas resistentes y compartimentos que se prestan a usos alternativos. Antes de descartarlos, conviene conocer estas tres ideas inesperadas que siguen siendo funcionales.

Usos prácticos que pocos conocen

Control universal improvisado

Muchos controles remotos antiguos pueden reprogramarse para funcionar como control universal. Con una búsqueda rápida del código del dispositivo o usando combinaciones automáticas, es posible manejarlos con televisores, aires acondicionados o decodificadores más nuevos.

Este truco evita comprar un control nuevo y es ideal para el hogar cuando el original se rompe o se pierde.

image

Temporizador manual para rutinas domésticas

Otro uso inesperado es emplear el control como recordatorio visual. Al asignarle una función específica —por ejemplo, usarlo solo para prender o apagar una luz inteligente o un enchufe programable— se convierte en un temporizador manual para rutinas del hogar, como limitar tiempo de pantalla o recordar apagados.

Este uso combina reciclaje con organización cotidiana y ayuda a ordenar hábitos sin tecnología compleja.

Juguete interactivo para niños o mascotas

Sin pilas o con circuitos anulados, los controles remotos viejos funcionan como juguetes seguros. Para niños pequeños, sirven para juegos simbólicos; para mascotas, especialmente gatos, pueden usarse como objeto de distracción si se les quitan partes pequeñas.

Este truco prolonga la vida útil del objeto y reduce residuos electrónicos dentro del hogar.

image

Un residuo que todavía tiene valor

Reutilizar controles remotos viejos es una forma simple de aplicar reciclaje inteligente. Con estos trucos, lo que parecía basura se transforma en una solución práctica, económica y funcional. Antes de tirarlos, vale la pena mirarlos con otros ojos: todavía pueden servir más de lo que imaginás.

