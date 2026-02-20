Cómo convertir un monitor de PC viejo en un "Smart TV" para streaming gracias a un stick HDMI

Un monitor de PC viejo puede transformarse en un Smart TV para streaming con un simple stick HDMI. No requiere conocimientos técnicos avanzados y permite reutilizar tecnología en desuso. En ideas prácticas de reciclaje doméstico para el hogar , esta alternativa reduce residuos electrónicos y evita gastar en un televisor nuevo.

No tires las carpetas viejas del colegio: 3 ideas prácticas para reutilizarlas en casa

Febrero es el último mes para plantar tu limonero: cómo hacerlo y qué cuidados hay que tener

La clave es conectar un dispositivo como Chromecast, Fire TV Stick o similar al puerto HDMI del monitor y usar Wi-Fi para acceder a plataformas como Netflix, YouTube o Prime Video.

Antes de empezar, conviene verificar que el monitor tenga entrada HDMI .

Si solo tiene VGA o DVI, necesitás un adaptador compatible .

Los elementos básicos son:

Un monitor en funcionamiento .

Un stick HDMI (Chromecast, Fire TV, Roku u otro).

Conexión estable a Wi-Fi .

Parlantes externos o salida de audio disponible.

Fuente de energía para el stick (USB o enchufe).

Algunos monitores no tienen parlantes integrados, por eso el audio puede requerir un paso extra.

image

Cómo conectarlo paso a paso

Primero, conectá el stick HDMI al puerto correspondiente del monitor.

Luego, alimentalo con energía desde un puerto USB o adaptador.

Encendé el monitor y seleccioná la fuente HDMI correcta desde el menú.

Seguí las instrucciones en pantalla para configurar red Wi-Fi y cuenta de usuario.

En pocos minutos, el monitor mostrará la interfaz del sistema de streaming elegido.

La experiencia será similar a la de un televisor inteligente convencional.

image

Qué hacer si el monitor no tiene audio

Muchos monitores de PC no incluyen parlantes integrados.

En ese caso, podés:

Conectar parlantes externos mediante salida auxiliar.

Usar un adaptador HDMI con salida de audio.

Emparejar auriculares Bluetooth si el stick lo permite.

Verificá la compatibilidad del dispositivo antes de comprar adaptadores adicionales.

Ventajas y límites de esta solución

La principal ventaja es el ahorro económico.

También permite reutilizar un equipo que de otro modo terminaría como residuo electrónico.

Según informes globales sobre basura tecnológica, los desechos electrónicos crecen cada año.

Reutilizar dispositivos funcionales es una forma concreta de aplicar economía circular en casa.

Sin embargo, esta solución no convierte el monitor en televisor tradicional.

No incluye sintonizador de TV abierta ni entrada para cable convencional.

Está pensada exclusivamente para plataformas de streaming y contenido digital.

Para muchos hogares, especialmente en habitaciones secundarias o escritorios, puede ser una alternativa práctica y suficiente.