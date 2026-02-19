19 de febrero de 2026 - 13:50

Cómo convertir un celular viejo en una cámara de seguridad Wi-Fi gracias a una app gratuita

Reutilizá un celular viejo como cámara de seguridad Wi-Fi con una app gratuita y vigilá tu casa sin gastar en equipos nuevos.

Cómo convertir un celular viejo en una cámara de seguridad Wi-Fi gracias a una app gratuita (1)
Por Andrés Aguilera

Un celular viejo puede convertirse en una cámara de seguridad Wi-Fi funcional usando una app gratuita. En ideas prácticas de reciclaje doméstico para el hogar, reutilizar tecnología reduce residuos electrónicos y ahorra dinero. La clave es instalar una aplicación específica, configurarla correctamente y ubicar el dispositivo en un punto estratégico con conexión estable.

Leé además

las personas con mayor coeficiente intelectual tienden a nacer en estos meses, segun investigaciones

Las personas con mayor coeficiente intelectual tienden a nacer en estos meses, según investigaciones

Por Andrés Aguilera
Estas soluciones resultan útiles cuando el óxido es persistente.

2 soluciones caseras reviven la parrilla oxidada en pocos minutos

Por Redacción

La promesa es concreta: con una app como Alfred Camera o similares, el teléfono transmite video en vivo a otro dispositivo, sin necesidad de equipos adicionales costosos.

Qué necesitás para usar un celular viejo como cámara de seguridad

No hace falta conocimiento técnico avanzado, pero sí algunos requisitos básicos.

Necesitás:

  • Un celular viejo que funcione correctamente.

  • Conexión estable a Wi-Fi.

  • Un cargador para mantener el dispositivo encendido.

  • Una app gratuita de vigilancia, como Alfred Camera.

  • Otro celular o computadora para monitorear.

La mayoría de estas aplicaciones están disponibles tanto para Android como iOS.

Según especialistas en seguridad digital, lo importante es mantener el equipo actualizado y con contraseña segura para evitar accesos externos.

Cómo configurar la app gratuita paso a paso

El procedimiento es simple y puede completarse en pocos minutos.

  • Descargá la app elegida en ambos dispositivos.

  • Iniciá sesión con la misma cuenta en los dos equipos.

  • Seleccioná el celular viejo como “cámara”.

  • Elegí el dispositivo principal como “visor”.

  • Ubicá el teléfono en el lugar que querés monitorear.

Una vez configurado, el sistema permite ver transmisión en vivo, recibir alertas de movimiento y, en algunos casos, grabar clips en la nube.

Es importante dejar el celular conectado al cargador, ya que el uso constante de cámara consume batería rápidamente.

Qué tener en cuenta para que funcione bien

La ubicación es clave para obtener una imagen clara y útil.

Colocá el teléfono en un punto alto, con buena iluminación y sin obstrucciones visuales.

También conviene desactivar notificaciones y bloquear llamadas entrantes que puedan interrumpir la transmisión.

Si el equipo es muy antiguo, verificá que la cámara todavía tenga buena calidad y que la conexión Wi-Fi sea estable.

Expertos en ciberseguridad recomiendan usar contraseñas robustas y activar la verificación en dos pasos cuando la app lo permita.

Ventajas y límites de esta solución reciclada

Transformar un celular viejo en cámara de seguridad es una solución práctica y accesible.

Permite vigilar una habitación, una entrada o incluso una mascota sin comprar equipos nuevos.

Sin embargo, no reemplaza un sistema profesional con almacenamiento dedicado y sensores externos.

Puede ser útil como complemento o solución temporal mientras se evalúa una inversión mayor.

Además de ahorrar dinero, esta alternativa reduce el volumen de residuos electrónicos, uno de los desechos que más crece a nivel global, según informes de Naciones Unidas.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

En Chile, el valor en pesos chilenos puede traducirse a dólares y luego a pesos argentinos según el Banco Nación.

iPhone 17 Pro Max: cuánto sale en Chile el de 256 gigas comparado con Argentina

Por Melisa Sbrocco
Estos son los modelos de gama alta a los que Samsung dejará de brindar soporte. 

Samsung deja de actualizar estos celulares y tus datos personales podrían quedar en riesgo

Por Redacción
Falla mundial de YouTube generó problemas para reproducir videos.

YouTube sufrió una caída global que afectó a miles de usuarios

Por Redacción
La Inteligencia Artificial (IA) le borró 15 años de fotos familiares.

Usó una IA para ordenar archivos y perdió 15 años de fotos familiares: la herramienta le pidió perdón

Por Redacción