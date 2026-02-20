Motorola lanzó en Argentina el edge 70 fusion, un celular premium a precio imbatible: cómo es y cuánto cuesta

Motorola lanzó oficialmente en Argentina el motorola edge 70 fusion , un dispositivo que busca equilibrar un diseño vanguardista con capacidades tecnológicas de última generación.

Smart tags: qué son, cómo funcionan y por qué conviene comprar estos gadgets

Motorola signature apuesta al lujo y ya se vende en Argentina: cómo es y cuánto cuesta este ultra premium

Este lanzamiento se destaca por introducir por primera vez en un smartphone el sensor Sony LYTIA 710 , además de integrar funciones avanzadas de inteligencia artificial bajo el ecosistema moto ai .

El equipo forma parte de los recientes lanzamientos de la compañía que buscan apuntalar su gama premium -que tiene como tope de gama al motorola signature - con diseño ultradelgado, nuevo módulo de cámaras con sensores Sony y batería resistente para el uso intensivo durante todo el día.

El apartado fotográfico es uno de los pilares del equipo, y es el primer smartphone en el mundo que incorpora el sensor Sony LYTIA 710 de 50 mpx -en signature el módulo es Sony LYTIA 828 de 50 mpx, el más grande hasta la fecha- con estabilización óptica (OIS). El sistema se completa con un lente ultrawide y macro de 13 mpx, y una cámara frontal de 32 MP capaz de grabar en resolución 4K.

La experiencia fotográfica se ve potenciada por el Motor de Mejora de Fotos de moto ai , que ajusta de forma automática el color y la exposición para lograr resultados más naturales. Además, incluye funciones como Signature Style , que permite a los usuarios aplicar estéticas personalizadas de manera consistente en sus capturas.

El diseño del motorola edge 70 fusion se caracteriza por su acabado quad-curved, que elimina aristas para ofrecer una silueta suave y refinada. La marca ha innovado en los materiales de la parte trasera con acabados inspirados en nylon y lino, complementados por tonos seleccionados y validados por Pantone.

En cuanto a su resistencia, el dispositivo cuenta con certificaciones IP68 e IP69 contra agua y polvo, y ha superado pruebas de estándar militar MIL-STD-810H. La pantalla está protegida por Corning® Gorilla Glass 7i, lo que lo posiciona como uno de los equipos más robustos de su categoría.

Rendimiento y experiencia multimedia

El equipo está equipado con una pantalla Extreme AMOLED de 6,78 pulgadas con resolución 1.5K y una tasa de refresco de 144 Hz, ofreciendo una experiencia visual fluida validada cromáticamente por Pantone.

Motorola lanzó en Argentina el edge 70 fusion Motorola lanzó en Argentina el edge 70 fusion Motorola

En su interior, corre la plataforma Snapdragon 7s Gen 3, optimizada para tareas de inteligencia artificial, gaming y multitarea.

El equipo cuenta con una batería de 5200 mAh compatible con la carga rápida TurboPower de 68W, que permite recuperar energía de forma acelerada y lo mejor es que ese cargador viene incluido en la caja del equipo. Además, ofrece la función de power sharing para cargar otros dispositivos de forma inalámbrica.

Inteligencia Artificial para el día a día

Más allá de la cámara, la tecnología moto ai actúa como un asistente integral con funciones como:

Next Move: Asistencia contextual basada en lo que el usuario ve en pantalla.

Asistencia contextual basada en lo que el usuario ve en pantalla. Image Studio: Creación de stickers y fondos mediante indicaciones de texto.

Creación de stickers y fondos mediante indicaciones de texto. Playlist Studio: Generación de listas de reproducción personalizadas.

Generación de listas de reproducción personalizadas. ¿Qué me perdí?: Herramienta para organizar información y mejorar la productividad diaria.

Motorola lanzó en Argentina el edge 70 fusion Motorola lanzó en Argentina el edge 70 fusion Motorola

Precio y disponibilidad en Argentina

El motorola edge 70 fusion ya se encuentra disponible en el país a un precio de $899.999.

Se puede adquirir en hasta 12 cuotas sin interés a través de los canales oficiales de la marca, incluyendo motorola.com y las tiendas Flagship. Inicialmente, llega en el color PANTONE Silhouette, mientras que el tono PANTONE Country Air se sumará al catálogo en los próximos días.

Además, el equipo incluye cargador en la caja